رغم أنها فككت عدة شبكات تنشط في النت وعطلت أساليب اتصالها

الجزائر خارج دورة أنتربول لمكافحة الإرهاب في مواقع التواصلت

أجرت منظمة الشرطة الدولية إنتربول دورة تدريبية لضباط مخابرات ومحققين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حول تقنيات مكافحة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب وتنفيذ عمليات دموية، غير أنها لم تشرك فيها أهم الدول المعنية بالظاهرة، وعلى رأسها العراق وسوريا والجزائر التي فككت مؤخرا عشرات شبكات التجنيد عبر فايسبوك وأجهضت وقوع العديد من رعاياها ضحايا لتنظيمات إرهابية ناشطة في الخارج.

تمحورت الدورة التدريبية التي شارك فيها ضباط مخابرات ومحققون من تونس والمغرب والأردن ولبنان حول تقنيات مكافحة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك و تويتر لأغراض إرهابية ومنع ومكافحة استغلال الفضاء السيبراني في النشاط الإرهابي، بعد أن بات استخدام شبكات تجنيد الإرهابيين للإنترنت والتحضير لعملياتها مصدر قلق متزايد لأجهزة الأمن عبر مختلف دول العالم. وأكد الإنتربول في هذا الصدد أن الدورة انعقدت من 7 إلى 11 أوت الجاري وتهدف لتحسين تحديد واكتشاف المواضيع الإرهابية المحتملة استنادا إلى استخدامها للمنصات الرقمية، وكذا معالجة المسائل المتصلة بالأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، إضافة إلى تطوير التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، علما أن هذه الدورة من تمويل حكومة كندا، وتعد -حسبما أوضحه المصدر- جزءا من برنامج أوسع لبناء قدرات أجهزة أمن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في معالجة التهديدات الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، من خلال تبادل أفضل الممارسات وأساليب التحقيق، وقد قدم في هذا الصدد أعوان هذه الهيئة الدولية مع شركائهم من الشرطة الوطنية الإسبانية و اليوربول والمنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي والفايسبوك خبراتهم في هذا الصدد. ويسعى الإنتربول في جزء من استراتيجيته العالمية لمكافحة الإرهاب، إلى مكافحة التهديدات الإرهابية على المنصات الرقمية، عن طريق تعزيز تقنيات الطب الشرعي الرقمية وقدرات البلدان النامية في مجال تحليل وسائل التواصل الاجتماعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اعتُرف على نطاق واسع بدور الإنتربول العام في مكافحة الإرهاب، ففي عام 2014 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2178 الذي ثمن الجهود التي يبذلها الإنتربول لمكافحة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بما في ذلك تبادل المعلومات على نطاق عالمي.

يشار إلى أن نجاح فرق الجريمة المعلوماتية التابعة لمصالح الأمن الجزائرية في إجهاض الدعاية الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكون سبب وجود عدد قليل جدا من الجزائريين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.