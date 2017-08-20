في رسالة بعثها بمناسبة عيد ثورة الملك والشعب وعيد الشباب

بوتفليقة يؤكد على مواصلة العمل لتمتين العلاقات مع المغرب

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حرص الجزائر البالغ على مواصلة العمل مع الملك محمد السادس لتقوية وتوطيد أواصر الصداقة والاحترام المتبادل بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويلبي طموحات شعبينا الشقيقين في النماء والرفاه في كنف الأمن والطمأنينة.

قال الرئيس في برقية تهنئة بعث بها إلى الملك محمد السادس، بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى المزدوجة لعيد ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، أؤكد لكم عزمي الراسخ وحرصي البالغ على مواصلة العمل معكم لتقوية وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بلدينا بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحات شعبينا الشقيقين في النماء والرفاه في كنف الأمن والطمأنينة ، مضيفا أنه في هذه الذكرى الغالية التي هي علامة متميزة في نضال الشعب المغربي ضد الاستعمار نستحضر بكل إجلال واعتزاز تضحيات أولئك الأبرار الذين سجّلوا بدمائهم الزكية وجهادهم البطولي، أروع الملاحم والمآثر ، قائلا إنها لمناسبة تنهل منها الأجيال الصاعدة لشعوبنا المغاربية معاني الكفاح المشترك والتضامن في سبيل الحرية والكرامة وتهتدي بها في مسيرة التنمية والبناء .

وأضاف ذات المصدر يسرني أيما سرور والمملكة المغربية تحتفل بالذكرى المزدوجة لعيد ثورة الملك والشعب المجيدة وعيد الشباب أن أعرب لجلالتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن أحر التهاني وأصدق التمنيات داعيا المولى تعالى أن يمن عليكم وعلى الأسرة الملكية الشريفة بدوام الصحة والسعادة وأن يوفق الشعب المغربي الشقيق في سعيه إلى الرقي والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة ، وأردف يقول: لا يفوتني أن اغتنم هذه السانحة لأؤكد لكم عزمي الراسخ وحرصي البالغ على مواصلة العمل معكم لتقوية وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بلدينا بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحات شعبينا الشقيقين في النماء والرفاه في كنف الأمن والطمأنينة .