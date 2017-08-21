حجز أكثر من 30 طن من القنب الهندي في ظرف ستة أشهر

أكدت حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و تعاطيها انه تم حجز أكثر من 30 طن من القنب الهندي في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2017 مع الإشارة إلى تسجيل انخفاض للكميات المحجوزة من المواد المهلوسة والمخدرات.

و اوضح الديوان في تقرير اعتمد على حصيلة لمصالح مكافحة المخدرات (الدرك الوطني و الشرطة و الجمارك) انه "تم حجز 814. 168 30 كلغ من القنب الهندي خلال السداسي الأول من سنة 2017 من بينها 81.13 % في منطقة غرب البلاد".

و اضاف ذات المصدر ان كمية القنب الهندي المحجوزة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية قد سجلت انخفاضا ب56.53 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، و ذلك سيما بسبب تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود.

كما اشار التقرير إلى ان 16.35 % من الكميات المحجوزة قد سجلت بمنطقة جنوب البلاد و 1.49 % بالمنطقة الشرقية و 1.03 % بالوسط.

اما بخصوص المخدرات الصلبة -يضيف ذات المصدر- فان كمية الهيروين المحجوزة قد تراجعت حيث انتقلت من 04. 333 1 غرام في السداسي الاول من سنة 2016 إلى 589.55 غرام خلال نفس الفترة من سنة 2017 اي بانخفاض بنسبة 55.77 %.

من جانب اخر سجلت كمية الكاوكايين المحجوزة انخفاضا كبيرا (93.49 %) منتقلة من 86. 851 50 غرام إلى 68. 312 .3 غرام خلال نفس الفترة المرجعية.

و فيما يتعلق بالمواد المهلوسة فقد أشارت الحصيلة كذلك إلى انخفاض طفيف للكميات المحجوزة حيث انتقلت من 659.133 إلى 628.617 قرصا مهلوسا خلال نفس الفترة اي بانخفاض بنسبة 4.63.%.