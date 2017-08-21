وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي سبعة اشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة, في عدة حوادث مرورية وقعت بمختلف مناطق الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة أوردتها يوم الاثنين, مصالح الحماية المدنية.

وأكدت ذات المصالح, أن أثقل حصيلة للحوادث سجلت على مستوى ولاية الجلفة بوفاة شخصين وإصابة آخر بجروح على إثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة بالطريق الوطني رقم 01 بالمكان المسمى السدري ببلدية ودائرة عين الابيل.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف من أجل انتشال ونقل جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة إلى المستشفى المحلي, توفي غرقا على مستوى المسبح بالمركب المسمى دار الإكرام المتواجد ببلدية ودائرة بني حواء.

وخلال نفس الفترة, سجلت وحدات الحماية المدنية 2751 تدخلا في عدة مناطق من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين, هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور, الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي إخمـاد الحرائق والأجهزة الأمنية.