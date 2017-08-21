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الإطاحة بشبكتين لترويج الكحول والمخدرات والاقراس المهلوسة ببلعباس

  21 أوت 2017 - 15:48   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الحدث
الإطاحة بشبكتين لترويج الكحول والمخدرات والاقراس المهلوسة ببلعباس

تمكنت عناصر  الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من  الاطاحة بشبكتين أحداهما مختصة في  المتاجرة بالمشروبات الكحولية واخرى  مختصلة في المتاجرة بالمخدرات

 العملية الاولى مكنت من حجز 150 قارورة خمر كانت موجهة للمتاجرة بها من قبل شبكة متكونة من  03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 32 سنة حيث  كانوا بصدد نقلها على متن مركبة من نوع ميقان خارج تراب ولاية سيدي بلعباس لغرض ترويجها قبل أن يتم توقيفهم وحجز المشروبات الكحولية، العملية الثانية  تمت بحي ماكوني اين تم توقيف بارون مخدرات متلبسا  وهو بصدد ترويج  50 غ من المخدرات  وكمية هامة من الاقراص المهلوسة  وسط  زبائنه بالقرب من حي سكناه وبحوزته مبلغ مالي يقدرب 1500دج  ليتم توقيفه وتم تقديم المتهمين  أمام  الى امرت بايداعه الحبس المؤقت

 

       م بن ترار

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