الإطاحة بشبكتين لترويج الكحول والمخدرات والاقراس المهلوسة ببلعباس

تمكنت عناصر الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من الاطاحة بشبكتين أحداهما مختصة في المتاجرة بالمشروبات الكحولية واخرى مختصلة في المتاجرة بالمخدرات

العملية الاولى مكنت من حجز 150 قارورة خمر كانت موجهة للمتاجرة بها من قبل شبكة متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 32 سنة حيث كانوا بصدد نقلها على متن مركبة من نوع ميقان خارج تراب ولاية سيدي بلعباس لغرض ترويجها قبل أن يتم توقيفهم وحجز المشروبات الكحولية، العملية الثانية تمت بحي ماكوني اين تم توقيف بارون مخدرات متلبسا وهو بصدد ترويج 50 غ من المخدرات وكمية هامة من الاقراص المهلوسة وسط زبائنه بالقرب من حي سكناه وبحوزته مبلغ مالي يقدرب 1500دج ليتم توقيفه وتم تقديم المتهمين أمام الى امرت بايداعه الحبس المؤقت

م بن ترار