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الجماعات الإرهابية تحوّل المركبات إلى سلاح

عمليات الدهس تتحول إلى موضة داعش في أوروبا

  21 أوت 2017 - 18:14   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الحدث
عمليات الدهس تتحول إلى موضة داعش في أوروبا

تحولت عمليات الدهس التي كانت ميزة مقتصرة على المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة إلى  موضة  وبسلاح فتاك  يستخدمه تنظيم الدولة  داعش  في أوروبا لتنفيذ عملياته الإرهابية، إذ وجد فيه المتطرفون أسهل طريق لزرع الرعب في نفوس  السواح  من خلال تحويل سيارة أو شاحنة صغيرة إلى سلاح عانت منه أوروبا في عدد كبير من هجمات دهس مرتبطة بالإرهاب.

 

  تعاني أوروبا خلال العامين الأخيرين من ظاهرة جديدة لتنفيذ العمليات الإرهابية دون جذب الانتباه وتهريب أسلحة أو صناعتها، حيث زرعت السيارات والشاحنات الرعب في قلوب المواطنين والسُواح قبل مصالح الأمن، بعد تجدد الاعتداءات بواسطتها عبر العديد من مدن القارة العجوز، حيث كانت البداية من نيس الفرنسية في جويلية 2016 أين قام فرنسي من أصول تونسية بعملية دهس بواسطة شاحنة تزن 19 طنا في حشود مواطنين تجمعوا للاحتفال بيوم  الباستيل ، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا وإصابة عشرات آخرين قبل إطلاق النار عليه، وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم. وفي برلين 19 ديسمبر 2016، استُهدف سوق أعياد الميلاد في العاصمة الألمانية بعد خمسة أشهر عن هجوم نيس من قبل مهاجم يقود شاحنة تمت سرقتها، وقام  أنيس العامري  بدهس متسوقين في موسم أعياد الميلاد، مما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين. ولم تسلم المملكة البريطانية من حوادث الدهس، حيث عرفت منطقة وستمنستر بتاريخ 22 مارس 2017 حادث دهس قام به شخص يدعى  خالد مسعود  بواسطة سيارة أجرة بجسر ويستمنستر، مما أسفر عن مقتل أربعة من المارة على الرصيف وإصابة العشرات، بعد تحطم سيارته في السور قرب محطة وستمنستر، وذهب مسعود إلى ساحة البرلمان ونفذ عملية طعن، قبل أن ينتهي الهجوم الذي استمر 82 ثانية، عندما أصيب مسعود بالرصاص في صدره بنيران ضابط مسلح. وفي ستوكهولم بتاريخ 7 أفريل 2017، اقتحم  رخمات أكيلوف  سوقا بشاحنة بيرة مسروقة، مستهدفا حشودا على طول شارع دروتنينغاتان في العاصمة السويدية ستوكهولم، وقتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح، وذكرت أجهزة الأمن أن أكيلوف أعرب عن تعاطفه مع المنظمات المتطرفة، بما فيها تنظيم داعش. وفي جسر لندن 3 جوان 2017، بعد أقل من أسبوعين عن تفجير مانشستر أرينا المروع الذي أودى بحياة 22 شخصا، ضرب الإرهاب العاصمة البريطانية لندن، حيث قاد ثلاثة إرهابيين شاحنة نحو المشاة على جسر لندن قبل الخروج منها والتوجه نحو محل قريب من الجسر. ولم يسلم المسلمون في فينسبري بارك في 19 جوان، حيث لقي رجل مصرعه وأصيب آخرون بجروح، بعد أن قاد شخص شاحنة مستهدفا مجموعة من المصلين خارج مسجد شمال لندن عندما هموا بمغادرة المسجد بعد صلاة التراويح في منتصف الليل تقريبا. وفي باريس في 9 أوت الجاري، أطلقت الشرطة النار على رجل بعد أن صدم بسيارة  بي أم دبليو  مجموعة من 12 جنديا مما أدى إلى إصابة ستة منهم غرب المدينة قبل أن يلوذ بالفرار، وأوقفت الشرطة الرجل البالغ من العمر 37 عاما في وقت لاحق على طريق سريع شمال باريس عقب الهجوم الذي وصفته السلطات بأنه  عمل عدوان شنيع . وفي شارلوتسفيل 12 أوت، دهست سيارة حشدا خلال مظاهرة شابتها اشتباكات بين أنصار اليمين المتطرف ومناهضين لهم في بلدة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأميركية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين على الأقل والتسبب في حال ذعر وارتباك. وشهدت ساحة  لارامبلا  المشهورة ببرشلونة الإسبانية حوادث دهس، حيث دهست شاحنة صغيرة عشرات الأشخاص، وراح ضحيتها 14 قتيلا وعشرات من الجرحى، من بينهم 3 جزائريين. وسجلت آخر الحوادث صباح أمس بمرسيليا، أين أعلنت الشرطة الفرنسية عن مقتل شخص في اقتحام سيارة موقف حافلات في مرسيليا، وقالت الشرطة -حسب وكالة الأنباء الفرنسية- إن شخصا قتل وجرح آخر، وتم القبض على سائق السيارة التي نفذت الحادث. 

أسامة سبع

 

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