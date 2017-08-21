إيف بوني رئيس المخابرات الفرنسية السابق لـ المحور اليومي :

عمليات الدهس الأخيرة استعراضية يُسعى من ورائها إلى إحداث هالة إعلامية

داعش في طريقه للزوال وأوروبا مهددة بهجمات أكثر شراسة مستقبلا

تجربة الجزائر نموذج مهم في مكافحة الإرهاب وسوريا استلهمت منها

وصف رئيس جهاز المخابرات الفرنسي السابق إيف بوني ، العمليات الإرهابية الأخيرة في أوروبا، بالاستعراضية والتي تندرج في إطار محاولة إحداث هالة إعلامية، واحتمل وقوع عمليات إرهابية كبرى وأكثر شراسة في الفترة المقبلة في بعض الدول الأوربية، غير أنه أكد في حوار مع المحور اليومي أن ما يسمى تنظيم الدولة داعش يسير في طريقه إلى الزوال، وأن الحل لوقف موجة الإرهاب المتصاعدة هناك يكمن في استحداث وزارات للشؤون الدينية وفتح حوار ونقاش مع المعاهد المتخصصة في الجانب الديني على غرار مسجد باريس.

كيف تنظرون إلى عمليات الدهس الأخيرة في أوروبا؟

أرى أنها عمليات إرهابية عمياء تهدف لخلق الفوضى من جهة، وإحداث هالة إعلامية من جهة أخرى، في إشارة منه لما وقع في إسبانيا خلال الساعات السابقة وفنلندا ومناطق أخرى، والغريب في الأمر أن السياسيين والإعلاميين هم من يقومون بالترويج لهذه الأعمال الإرهابية، واعتبر أن الجزائر عرفت مثل هذه الأعمال عندما انتقل الإرهابيون من استهداف أعوان الشرطة وقوات الجيش إلى ارتكاب العمليات الانتحارية والمجازر الجماعية، ولعل إيف بوني يستذكر في هذا الصدد ما وقع من أعمال همجية في بن طلحة على أطراف الجزائر العاصمة والأربعاء في البليدة وغيرها من المناطق التي عاث فيها الإرهاب فسادا. وأشير إلى أن عمليات الدهس الإرهابية سهلة التنفيذ لذا تم اختيار هذا النوع، غير أنها تعبر عن نوع من الفشل، علما أن كل العمليات الإرهابية تتشابه، و داعش يستغل أي عملية مثل التي وقعت مؤخرا في إسبانيا، إلا أنني لا أعتقد أن هذا التنظيم الإرهابي الهمجي هو من يقف وراء هذه العمليات.

سيدي، هل أخذت العواصم الأوربية احتياطاتها من عودة الإرهابيين؟

للأسف كنت مُحقّا عندما حذرت من عودة الإرهابيين المنحدرين من أصول أوروبية إلى الدول التي ينحدرون منها بعد أن شاركوا في أعمال قتالية في مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، والعواصم الأوربية لم تكن حذرة من هذا الوضع بداية من ليبيا ثم العراق وأخيرا سوريا.

هل لديكم أرقام بشأن الأوروبيين الملتحقين بالإرهاب؟

ليس هناك أرقام محددة أو معينة، وأشير إلى أن هذا الوضع شبيه تماما بحالة العرب الأفغان الذين عادوا إلى بلدانهم، كما وقع في الجزائر سابقا، وانضموا للجماعات الإرهابية الدموية بعد قتالهم في أفغانستان، وعليه فنحن اليوم أمام نفس الظاهرة.

ألا تعتقد أن فرنسا وجيرانها مهددون بعمليات إرهابية كبرى مستقبلا ؟

الخطر قائم حول إمكانية تنفيذ الجماعات الإرهابية لعمليات كبرى في الدول الأوروبية، والاستغلال السياسي لها لا يوحي بأن الأمر سيتوقف عند هذا الحد، خاصة أن الإعلام قد يساهم في تفشي ظاهرة تنامي المد الإرهابي في القارة الأوروبية.

في رأيكم، ما العمل لوقف تصاعد موجة الإرهاب في الدول الأوروبية؟

أعتقد أنه يجب استحداث وزارات للشؤون الدينية في بعض الدول الأوروبية كفرنسا وبلجيكا، من أجل التكفل بمشاكل المجتمعات من الجانب الديني، وكذا لا بد من فتح حوار ونقاش مع المعاهد الكبرى المتخصصة على غرار مسجد باريس، وأشير هنا إلى أن فرنسا هي من أنشأت اتحاد منظمات الدول الإسلامية، والجزائر رأت أنه من غير المعقول إقرار تجمع كهذا ورفضته بحكم مجيئه ضد المجتمع.

وبخصوص الجانب الأمني...

لابد في الجانب الأمني لمكافحة الإرهاب الالتزام بالسرية، أي ترك مصالح الأمن تعمل في سرية تامة، لأننا عندما نكون في حال حرب فيجب عدم الكشف عن المخططات المتخذة لمواجهة الأمر، وأعرج هنا على مخطط فيجي بيرات الذي أقرته السلطات الفرنسية، ويقوم على الاستعراض الذي لا ينفع في أي شيء.

إلى أين تتجه أوروبا في ظل تنامي موجة الإرهاب على ترابها؟

أرى ضرورة بعث حوار سياسي روحي في ظل تنامي موجة الإرهاب في أوروبا، وأؤكد في هذا الصدد أنني من دعاة الحوار بين الديانات، في إشارة منه إلى أن مشكل الإرهاب في أوروبا يكون اجتماعيا ودينيا لعدم اهتمام الأنظمة الأوروبية بهذا الجانب الذي دفع مئات الأوروبيين إلى الالتحاق بصفوف الإرهابيين في الخارج، وتحوّل بعض منهم إلى قنبلة موقوتة بعد أن تمكنوا من دخول الدول الأوروبية التي ينحدرون منها.

ماذا يمكن أن تقدم الجزائر لأوروبا في مسألة مكافحة الإرهاب؟

يمكن أن تستلهم الدول الأوربية من التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، حيث تعتبر مثالا حيا بالنسبة لكثير من العواصم التي تضررت من الإرهاب، على غرار ما قام به السوريون الذين أعتبرهم أذكياء جدا، خاصة أن الجزائر ربحت حربها التحريرية الثانية في تلميح منه لحرب تطهير البلاد من الإرهاب.

أخيرا سيدي، ما مصير تنظيم الدولة داعش ؟

أنا أعتقد أننا أمام نهاية تنظيم داعش الدموي رغم أنه يتبنى بعض الأحداث الإرهابية في مناطق مختلفة.