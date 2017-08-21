تحسبا لأي عمليات إرهابية وتحضيرا للدخول الاجتماعي

تعزيزات أمنية استثنائية ومصالح الأمن ترفع درجة التأهب

رفعت مصالح الأمن درجة التأهب إلى أقصاها عبر مختلف المدن والحدود، على خلفية الهجمات التي تعرضت لها العديد من المدن الأوروبية، حيث تضاعف عدد رجال الأمن أمام محطات الميترو والترامواي صباح أمس، لتفادي أي هجوم إرهابي، إضافة إلى إنزال أمني كبير عبر مختلف المحاور والمناطق العمومية والحساسة.

أكدت مصادر متطابقة لـ المحور اليومي أن مختلف الأجهزة الأمنية الميدانية تلقت من قياداتها تعليمات من أجل رفع درجات الحذر في النقاط الحدودية وفي مختلف المدن، خاصة في النقاط المهمة بالإضافة إلى المطارات، ومراقبة تنقل الأشخاص والسلع، في الوقت الذي تعيش عدة دول حال تأهب، إلى درجة إعلان بعضها حال الطوارئ، على غرار ما قررته إسبانيا، حيث تشهد الجزائر تأهبا استباقيا من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية التي قد تتعرض لها في ظل محيط إقليمي ساخن، انتقلت شرارته إلى أوروبا، بعد هجمات برشلونة ثم مرسيليا أمس. وفي سياق متصل، عززت مصالح أمن ولاية الجزائر إجراءاتها الأمنية حول السفارات والقنصليات الأوروبية وحتى العربية، كما عرف مطار هواري بومدين ومحطات نقل الميترو والساحات العمومية والمقرات الحساسة إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث وقفت عليها المحور اليومي خلال جولة لها عبر العديد من الأحياء التي تضم هذه الهيئات، على غرار الأبيار وحيدرة والجزائر الوسطى.

وأمرت المديرية العامة للأمن الوطني كافة وحداتها بتجنيد أعوانها ومستخدميها تحسبًا لأي طارئ مع تجدد التهديدات وكذا قرب عيد الأضحى والدخول الاجتماعي، حيث أكدت مصادر المحور اليومي أن مصالح الشرطة وضعت مخططا أمنيا خاصا لتوفير العدد الكافي من الأعوان ووضع مختلف وحدات الجمهورية في حال استعداد، من خلال إلغاء العمل بنظام العطل القصيرة في هذه الفترة. كما رفعت مصالح الأمن عبر كافة النقاط الحدودية درجة التأهب تحسبا لأي طارئ، بعد إلقاء مصالح الشرطة بمطار قسنطينة القبض على داعشية فور عودتها من مدينة إسطنبول التركية، بعد قضائها شهورا في الأراضي السورية رفقة مقاتلي التنظيم الذي تعرّض إلى ضربات موجعة في سوريا والعراق، كما ذكرت مصادر متطابقة أن مختلف قيادات الأجهزة الأمنية قد أعطت تعليمات صارمة إلى كافة مصالحها عبر المعابر الحدودية وكذا المناطق الحدودية، خاصة التونسية والليبية والمالية من أجل تعزيز وتشديد الرقابة الأمنية، مع التزام الحذر والحيطة ليلا ونهارا عبر كافة الشريط الحدودي مع تونس، من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية الناشطة في تونس أو المهربين الراغبين في التسلل إلى الأراضي الجزائرية، مستغلين الهجرة الكبيرة للسواح الجزائريين نحو الجارة الشرقية أو عودة الدواعش الجزائريين رغم قلتهم في سوريا والعراق.

الدهس وسيلة مقاومة جزائرية وفلسطينية شوهها الإرهاب في أوروبا

تحولت عمليات الدهس خلال السنوات القليلة الماضية من وسيلة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى سلاح خفي يستخدمه تنظيم الدولة ومتطرفون لاستهداف من يرونهم خصوما لهم في الداخل الأوروبي.

وقد سُجلت آخر عمليات سيارات الرعب ، الخميس الماضي، حين أعلنت الشرطة الإسبانية سقوط 13 قتيلا على الأقل، وإصابة نحو 80 آخرين، عشرة منهم في حال خطرة، في حادث دهس جماعي وقع في مدينة برشلونة عاصمة مقاطعة كتالونيا. ومع ظهور تنظيم الدولة، اتخذ تلك الوسيلة لتنفيذ عملياته وتجاوز التشديدات الأمنية في البلدان المحصنة، فقد أعلن تبنيه عملية برشلونة، وقالت وكالة أعماق التابعة له إن منفذي الهجوم من جنود الدولة الإسلامية، ونفذوا العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف ، على حد تعبيرها.

ومع تشديد الدول الأوروبية إجراءات الدخول إلى أراضيها، وعملها المستمر على تأمين الحدود للحيلولة دون دخول مزيد من اللاجئين بزعم أن منتمين لجماعات مسلحة ينخرطون وسط هؤلاء اللاجئين لتنفيذ عمليات إرهابية بالداخل الأوروبي، يبدو الدهس سلاحا يصعب الكشف عنه، ووسيلة جديدة للقتال يصعب التنبؤ بها. ووصفت تقارير إعلامية منفذي عمليات الدهس بـ الذئاب المنفردة ، التي تسير وسط الشوارع ولا يتنبه أحد لوجودها إلا عندما تنقض على فرائسها. يعود تاريخ أول عملية دهس بالشاحنات إلى الثورة الجزائرية، عندما دهس سائق شاحنة جزائري مجموعة من المعمرين الفرنسيين انتقاما بعد مجازر المحتل الفرنسي، وكذا في إطار معركة الجزائر في محاولة لفكّ الخناق عن الثوار الجزائريين في الجبال، وكذا في محاولة لفكّ الخناق عن القصبة المحاصرة وكذلك من أجل نقل المقاومة إلى مختلف المدن الجزائرية. وقد استلهم الفلسطينيون التجربة من الجزائر، حيث باشر الفلسطينيون جهادهم عبر الدهس، في ظل ضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية تمارسها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة وسائر الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين، مما ساهم في تقليل العمليات الاستشهادية أو العمليات التي كانت تُستخدم فيها الأسلحة النارية. وفي جوان 2015، نفذ شاب فلسطيني يدعى محمد السلايمة عملية دهس، أصاب فيها 5 من جنود حرس الحدود التابعين للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، بعد عمليتين مماثلتين شهدتهما المنطقة نفسها نهاية 2014، وأدتا إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وما بين 2014 و2015، شهدت القدس عمليات دهس متكررة، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين، واستخدم الفلسطينيون عبارات مثل تم الدهس ، احتفاءً بإنجازهم. وفي أعقاب هجوم ويستمنستر ، في لندن بتاريخ 22 مارس، نقلت شبكة يورو نيوز عن جوناتان وود، المختص في التنظيمات المسلحة، قوله إن هذه التنظيمات تتبع استراتيجية الهجوم على أهداف سهلة ليست محمية بما فيه الكفاية، قائلا إنهم يستهدفون الأماكن العامة والأماكن المزدحمة والمناطق التي يكون الدخول إليها سهلا، والتي لا تتطلب تقنيات تكنولوجية متطورة. وتوقع وود أن تستمر حوادث الدهس خلال العام 2017، على أقل تقدير، مضيفاً: أعتقد أن التهديد هنا يأتي من احتمال عودة المزيد من المقاتلين الأجانب إلى أوروبا الغربية، من الذين كانوا في سوريا والعراق. هذا ما سيزيد من حدة التهديدات، ويجعل من الصعب على جميع قوات الأمن رصد جميع الأهداف المحتملة بشكل منهجي وشامل في الوقت نفسه .

م ن

أسامة سبع