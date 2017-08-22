اكتشاف مخبأ للأسلحة على الحدود ببرج باجي مختار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الأحد، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 20 أوت 2017، مخبأ للأسلحة والذخيرة".

وتتمثل الأسلحة في قاذف صاروخي من نوع 2 RPG، رشاش من نوع PK، رشاش من نوع RPK، 7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بندقيتان نصف آلية من نوع سيمينوف، إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات و 162 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج".

وذكرت وزارة الدفاع الوطني أن "هذه النتيجة الميدانية تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".