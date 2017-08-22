وفاة 41 شخصا في حوادث المرور ظرف اسبوع

لقي 41 شخصا مصرعهم وأصيب 1581 آخرون بجروح في 1239 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و 19 من شهر أغسطس الجاري, حسب حصيلة أوردتها يوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ان أثقل حصـيلة سجلت بولاية بسكرة بوفاة خمسة أشخاص وجرح 57 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفـائية في 14 حادث مرور.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 20197 تدخل شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية المتعلقة بحوادث المرور, الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ2491 تدخل سمح بإخـماد 1908 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.