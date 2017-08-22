كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين بباتنة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, إثر عملية بحث وتمشيط, أمس الاثنين, من كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين بباتنة, حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وعلى اثر عملية بحث وتمشيط, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 21 أوت 2017, مخبأين (02) للإرهابيين بباتنة/ن.ع.5".وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الشواطئ في عمليات منفصلة بكل من تلمسان/ن.ع.2 و باتنة/ن.ع.5 "خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت 65 كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما تم ضبط 32400 علبة تبغ و 11040 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة/ن.ع .4".وبكل من جانت/ن.ع.4 وتمنراست, برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "20 مهربا وضبطت 2,25 طنا من المواد الغذائية و3090 لتر من الوقود, إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب".من جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني "80 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان والنعامة وتندوف وأدرار و ورقلة".