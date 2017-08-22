انطلاق التحضيرات لموسم السياحة الصحراوي

أعد الديوان الوطني للسياحة برنامجا متنوعا يشمل عدة مقاصد ومسالك بمناطق الجنوب والواحات وذلك تحسبا لموسم السياحة الصحراوية الذي سينطلق يوم 29 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الاطار, أوضح المدير العام للديوان, محمد شريف سلاطنية, في تصريح لواج أنه تم تسطير "برنامج ثري ومتنوع يشمل عدة مسالك ومقاصد سياحية, لاسيما في عطلة نهاية الاسبوع, نحو مناطق الجنوب مثل جانت, تمنراست, تيميمون وتاغيت بالاضافة الى جنوب شرق الواحات التي تشمل كلا من غرداية, الوادي وبسكرة.

وسيتم بهذا الخصوص تنظيم خرجات سياحية بمناطق الجنوب في اطار مجموعات تتشكل كل واحدة منها من 35 الى 40 شخصا, وذلك لتمكين السياح --حسب السيد سلاطنية-- من "اكتشاف هذه المناطق الغنية بثرائها الطبيعي وتراثها التاريخي والحضاري والثقافي والتمتع بمناظرها الخلابة"

ولتسهيل مهمة تنقل السياح نحو مناطق الجنوب, قام الديوان الوطني للسياحة بالتوقيع على اتفاقية مع كل من الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي تسمح بتخفيض سعر التذكرة لفائدة السياح بنسبة 50 بالمئة.

وأضاف سلاطنية انه, بالموازاة مع ذلك, سيتم فتح مركز سياحي جديد بجانت لاستقبال السياح ومنحهم فرصة "اكتشاف جمال وسحر الطاسيلي المتنوع بآثاره وحضارته الانسانية وكذا حضور مهرجان السبيبة الذي سينظم في 30 سبتمبر المقبل بنفس المنطقة".

للتذكير, كان وزير السياحة والصناعة التقليدية, حسن مرموري, قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية من أجل التحضير الجيد لموسم السياحة الصحراوية وانجاح فعالياته.