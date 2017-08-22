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حجوا إلى مدينة العروي المغربية للبيعة

جزائريون يدخلون في الطائفة الكركرية أفواجا أفواجا

  22 أوت 2017 - 19:56   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الحدث
جزائريون يدخلون في الطائفة الكركرية أفواجا أفواجا

اتخذوا من مستغانم مقرا رئيسا لهم واستولوا على زوايا العلوية

علمت  المحور اليومي  من مصادرها أن نشاط أتباع ما سمي بالطريقة الكركرية بالجزائر يعود إلى فترة سابقة وأن مقرهم في ولاية مستغانم، وأضافت أنهم جلبوا الانتباه بعد أن ظهروا للعن.

  أبرزت حسابات تروج للطريقة الكركرية في الجزائر على موقع التفاعل الاجتماعي  فايسبوك ، أن أتباعها لهم وجود في الجزائر منذ فترة، وبالضبط بغرب الوطن في ولاية مستغانم التي تحتضن حسب صور نشرها حساب تحت اسم  الطريقة الكركرية Tariqa Karkariya مقر ما أطلق عليه اسم  مجمع الطريقة الكركرية الجزائر-مستغانم ، لتكون أشبه بإعلان رسمي للدعوة إلى هذه الطائفة الجديدة القادمة من المغرب واكتشفها الرأي العام خلال الساعات القليلة السابقة فقط، إضافة إلى حسابات أخرى أنشئت منذ أشهر، كما هو الحال لـ  الفقيرة الكركرية الجزائرية ، في 13 فيفري 2017، وحساب  أحباب الطريقة الكركرية بالجزائر الحبيبة ، عرضت صورا لجزائريين مع شيخ في المغرب يدعى محمد فوزي الكركري، ونشرت فيديوهات على موقع  يوتوب  لقصص روى أصحابها فيها كيفية التحاقهم بالطريقة، على غرار المدعو بلقاسم الذي قال  إنه بدأ رحلة البحث عن هذه الأخيرة منذ 10 سنوات لما التقى أحد  المشايخ  وسافر معه إلى حلب بسوريا للمبايعة، غير أنه انسحب بعد سنة لأنه لم يجد مبتغاه ، ليتّبع شخصا آخر من الشام التقاه في طرابلس الليبية لمدة ست سنوات قبل أن يكتشف الطريقة الكركرية في المغرب ويسافر إلى هناك بحثا عن الشيخ المجدد على حد وصفه، باستعمال  الفايسبوك ، وختم  شهادته  في شريط الفيديو بما سماها  نصيحة  للجزائريين قصد التوجه إلى مدينة العروي بالمغرب عند الشيخ محمد العروي، في إشارة منه لتقديم البيعة. وكذلك الأمر بالنسبة لآخر يسمى بورحلة، قال إنه تحدث مع الشيخ عبر الهاتف وقدم له البيعة قبل التنقل إلى المغرب. وتمتلك الطريقة الكركرية صفحة على موقع التفاعل الاجتماعي  فايسبوك  بالفرنسية، قصد التواصل مع الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة العربية، إضافة إلى قناة للبث المباشر من المغرب كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء بتوقيت المملكة، وقد اتضح بعد تصفح الموقع الإلكتروني للجماعة أن أحد شيوخها جزائري ينحدر من ولاية مستغانم.

زين الدين زديغة

 

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