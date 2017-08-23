23 ألف حاج جزائري وصلوا مكة

وصل عدد الحجاج الجزائريين الوافدين الى مكة المكرمة يوم الثلاثاء 23451 حاج جرى استقبالهم في ظروف عادية وجيدة وهو العدد الذي يمثل ثلثي الحجاج الميامين سواء المتواجدين في البقاع المقدسة او في ارض الوطن وفق ما صرح به السيد زهير بودراع رئيس مركز مكة المكرمة.

و أكد بودراع ان" العدد الكبير تم استقباله بطريقة سهلة وميسورة وعادية في مختلف ارجاء مكة المكرمة واسكانهم ايضا بطريقة سلسة"ي مشيرا الى ان باقي الرحلات "ستتواصل في نفس الظروف الجيدة ".

واضاف انه يجري القيام في "خدمة الحجاج الجزائريين من اكل وشرب ونظافة وتوجيه وارشاد في ظروف جد عادية وحسنة الى غاية هذه الساعة".