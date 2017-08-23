تسجيل أزيد من 50 إصابة بالحمى المالطية عند الأبقار في باتنة منذ مطلع 2017

تم تسجيل 51 إصابة بالحمى المالطية وسط الأبقار بولاية باتنة وذلك منذ مطلع العام 2017 الى حد الآن حسبما علم يوم الأربعاء لدى مفتشية البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية .

وأوضحت المفتشية البيطرية فريدة براهيمي لوأج أن 42 بقرة مصابة تم ذبحها في انتظار استكمال العملية بالنسبة للبقية مشيرة الى إحصاء مصالح المفتشية البيطرية بباتنة في هذا السياق لـ20 بؤرة للداء في أوساط المواقع والحظائر التي تربى فيها الأبقار عبر الولاية .أما عملية التشخيص والمعاينة فمست خلال نفس الفترة 95 حظيرة لتربية الأبقار بمختلف البلديات بإجمالي 803 رأس من الأبقار من إجمالي هذه الثروة الحيوانية المقدرة محليا ب 50 ألف رأس حسبما تمت الإشارة إليه.وتسهر المصالح البيطرية بصفة مستمرة من خلال الخرجات الميدانية للمفتشين والأطباء البيطريين على حملات التوعية والتحسيس في أوساط المربين للمحافظة على ثروتهم الحيوانية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من هذا الداء وخاصة التخلص من المصابة منها عن طريق الذبح الصحي حسب ذات المصدر.وكانت سنة 2016 بباتنة شهدت حسب تشخيص ومعاينة 1091 رأس من الأبقار عبر 118 حظيرة عبر الولاية تبين بعد أخذ العينات منها واجراء التحاليل من طرف الجهات المختصة اصابة 31 بقرة بالحمى المالطية موزعة على 15 بؤرة ليتم القضاء على 30 بقرة منها حسب المفتشية البيطرية.