أويحي يجتمع بحداد وسيدي السعيد غدا

ينتظر أن يلتقي الوزير الأول أحمد أويحي غدا الخميس بعلي حداد وسيدي السعيد في إطار لقاء بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، من أجل تحضير اجتماع الثلاثية المقبل حسبما علم اليوم لدى مصدر مقرب من الحكومة.

و أوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد تعيين الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى يهدف إلى "التواصل والتبادل الأولي لوجهات النظر" بين الشركاء الثلاثة من أجل تشاور أحسن.

وسيمثل أرباب العمل خلال هذا اللقاء كل من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.





