وفاة عامل في حادث بورشة بناء في معسكر

لقي عامل حتفه اليوم الأربعاء في حادث عمل بورشة بناء بمدينة معسكر حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية للولاية

وحسب الملازم الأول مهني الطاهر فإن العامل البالغ من العمر 40 سنة وهو من الجمهورية الشعبية لكوريا والذي يشتغل بورشة ضمن مشروع إنجاز 900 مسكن اجتماعي بمعسكر سقط من الطابق الرابع لعمارة طور الإنجاز في ظروف لا تزال مجهولة.وقدم أعوان الحماية المدنية الإسعافات الأولية في مكان الحادث للضحية الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس قبل نقله لمصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى مسلم الطيب حيث لفظ أنفاسه الأخيرة