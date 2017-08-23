انتشال جثة لغريق عقب يومين من البحث بتيزي وزو

انتشل غواصو الوحدة البحرية لتيغزيرت (تيزي وزو) صبيحة يوم الأربعاء جثة لشخص غرق بشاطئ خروبة بأزفوني حسبما علم من الحماية المدنية

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية كمال بوشاقور أن البحث عن الجثة بدأ ظهيرة الاثنين حوالي الساعة الثالثة لينتهي اليوم على الساعة 10 و 45 دقيقة بانتشال جثة الغريق .وأشار المتحدث إلى أن الضحية شاب يبلغ من العمر 23 سنة من الصوامع دائرة مقلع حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أزفون لافتا إلى أن الحماية المدنية جندت في إطار هذه العملية 14 غواصا و قارب مطاطي و غيرها من الوسائل اللازمة.يذكر أن حالة الغرق هذه تعد الثانية من نوعها منذ بداية موسم الاصطياف حيث سجلت الحالة الأولى بشاطئ ممنوع للسباحة بتالة تيكيت ببلدية آيت شافع بدائرة ازفون