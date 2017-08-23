قايد صالح...الجيش سيبقى جمهوريا ملتزما بالدفاع عن الجزائر

جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد اركان الجيش الشعبي الوطني، تأكيده على أن الجيش الوطني الشعبي، سيبقى جيشا جمهوريا، ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني.

وشدد قايد صالح في كلمة توجيهية القاها خلال زيارة لناحية العسكرية الخامسة، أمس، أن الجيش الوطني الشعبي جيش لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال، وسيظل أيضا، بإذن الله وقوته، مثابرا على تطوير قدراته، مرابطا على الثغور، راعيا لمهامه ومعتنيا بمسؤولياته، ومقدرا لحجم واجبه الوطني، وسيبقى رمزا جلي الدلالة من رموز حب الوطن، وحصنا منيعا من حصون الثبات على العهد والوفاء بالوعد المقطوع أمام الشعب والتاريخ، وأمام الله قبل ذلك وبعد ذلك".



