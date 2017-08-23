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توقف إمام مسجد دعا الى إتباع الطائفة الكركر بمستغانم

  23 أوت 2017 - 15:00   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الحدث
توقف إمام مسجد دعا الى إتباع الطائفة الكركر بمستغانم

أوقفت مصالح الشؤون الدينية والأوقاف لولاية مستغانم، موسى بلغيث مؤذن وإمام مسجد ببلدية بن عبد المالك رمضان شرق الولاية، هذا الأخير الذي نشر مؤخرا، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الى إتباع الطائفة الكركرية ويشيد بما تروج له هذه الطائفة.

انتهى اجتماع  لجنة المجلس العلمي بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بتوقيف الإمام موسى بلغيث، متحصل على شهادة ليسانس في العلوم الشرعية من جامعة وهران سنة 2010، يشتغل مؤذن بأحد مساجد بلدية بن عبد المالك رمضان شرق مستغانم في إطار عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2014، هذا الأخير صاحب الـ29 سنة، تأثر بشيخ الطريقة الكركرية محمد فوزي الكركري إلى حد الإنبهار والتقديس، وروج لها عن طريق نشر فيديو ألهب مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر طقوس غريبة أقيمت بضريح الولي الصالح سيدي لخضر بن خلوف 40 كلم شرق مستغانم، كما تم نشر صور انتشرت كالنار في الهشيم بمدينة مستغانم وبمختلف مناطقها لرجال يحملون عصي ويلبسون أثوابا بألوان كثيرة ومختلفة تشبه إلى حد كبير ملابس المهرجين، لكن هذا الفيديو وهذه الصور كانت تخفي ورائها طريقة صوفية جديدة بدأت بالانتشار بالجزائر وخصوصا بأربعة مناطق هي مستغانم تلمسان غرداية وبشار، هذه الطريقة المغربية التي أثارت كثيرا من الجدل هي الطريقة الصوفية الكركرية لشيخها الشاب محمد فوزي الكركري البالغ من العمر 43 سنة، الذي ينحدر من تمسمان بالمغرب التي تعتمد على الحضرة والخلوة والاسم الأعظم والسبحة والسر وما يسمى بالمرقعة وهو الثوب الذي يلبسه أتباع هذه الطريقة وهو مرقع قماشي من عدة ألوان، كما تعتمد هذه الطريقة على المشي حيث يقطع إتباعها عشرا الكيلومترات مشيا على الأقدام وهذا ما لاحظه مستعملو الطريق الوطني رقم 11 الساحلي بين مستغانم وتنس حيث قطع هؤلاء الرجال المسافة بين سيدي لخضر ومستغانم وهي تزيد عن الخمسين كيلومترا مشيا. وكشفت مصادرنا أن هذه الطريقة استقرت بمدينة مستغانم حيث تتعلق الزيارة الأخيرة لسيدي لخضر بمجموعة متكونة من 12 شخصا كلهم جزائريون 9 من مستغانم وشخص من تلمسان وأخر من غرداية وشخص من بشار كما لها أيضا مجموعات مشابهة بالولايات الثلاثة المذكورة أنفا، كما كشفت التحقيقات الأولية التي أجريت حول هذه الطريقة والمجموعة أنها طائفة صوفية سنية لا تختلف عن كثير من الطرق والطوائف الدينية المنتشرة في الجزائر والمغرب إلا في الثوب المثير للانتباه وبعض الأصوات والطقوس الغريبة التي تستعملها الطريقة أثناء الزيارات التي تقوم بها للأضرحة والمقامات، وأفادت مصادرنا أن مصالح الأمن استدعت عددا من الكركريين للتحقيق في هواياتهم، جدير بالذكر، فإن الطريقة الكركرية استطاعت في وقت قصير منذ سنة 2016 أن تتواجد في عدة ولايات على غرار الجزائر العاصمة، بجاية، جيجل، غرداية وأدرار ومؤخرا ولايات الغرب على غرار مستغانم وتلمسان.

ز. أمينة

 

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