قال إنه سيواصل جهوده لتطوير قدراته القتالية

قايد صالح: الجيش سيبقى ملتزما بمهامه الدستورية

شدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني أمس، على أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن الجزائر، ولن يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية، وسيواصل جهوده الرامية إلى تطوير قدراته.

أوضح قايد صالح أن مؤسسة الجيش تقدر حجم واجبها الوطني وستبقى حصنا منيعا من حصون الثبات، وقال الفريق في كلمة توجيهية خلال زيارة عمل وتفتيش قام بها للناحية العسكرية الخامسة، فتثبيتا لمقومات هذه الغايات الكبرى والنبيلة، سيظل الجيش الوطني الشعبي، مثلما أكدنا على ذلك مرارا وتكرارا، جيشا جمهوريا، ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال ، وأضاف هذا الكنز الذي استرجعه شعبنا بالحديد والنار، وبالدم والدموع، جيش لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال، وسيظل أيضا مثابرا على تطوير قدراته، مرابطا على الثغور، راعيا لمهامه ومعتنيا بمسؤولياته ومقدرا لحجم واجبه الوطني ، وتابع سيبقى رمزا جلي الدلالة من رموز حب الوطن، وحصنا منيعا من حصون الثبات على العهد والوفاء بالوعد المقطوع أمام الشعب والتاريخ، وأمام الله قبل ذلك وبعد ذلك . وذكّر قائد أركان الجيش الوطني الشعبي برسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة يوم المجاهد، الذي يرمز للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 1955 ومؤتمر الصومام في 1956، حيث قال لا تفوتني هذه المناسبة الطيبة دون الإشادة بما تضمنته رسالة الرئيس بوتفليقة التي أكد من خلالها أنه يمكن للشعب الجزائري أن يرتكز بأمان على الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها، والحفاظ على سلامة التراب الوطني، مجددا باسم الشعب الجزائري واجب التحية والتنويه لأفراد الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف وجنود، وكذا إلى أفراد أسلاك الأمن على تفانيهم المثالي وعلى تضحياتهم الجسام في القيام بمهامهم وفي خدمة الوطن الغالي . ومن جهة أخرى، قام قايد صالح بتدشين نادي الخدمات الطبية الاجتماعية الواقع بجوار المستشفى العسكري الجهوي الجامعي الشهيد عبد العالي بن بعطوش ، والذي تتوفر فيه كافة المرافق الضرورية التي تكفل الاستقبال الجيد لأفراد عائلات المرضى القادمين من الولايات البعيدة، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان، ودشن أيضا النادي الجهوي للجيش الذي يُعد مكسبا جديدا ومهما للجيش الوطني الشعبي لما يضمه من مرافق راحة لفائدة مستخدمي ومتقاعدي وزارة الدفاع الوطني وعائلاتهم، مثلما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.