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وعد بتباحث ملفات الأمن في شمال إفريقيا معها

الجزائر بحثت مع ماكرون الوجود العسكري في شمال مالي

  23 أوت 2017 - 20:22   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر بحثت مع ماكرون الوجود العسكري في شمال مالي

تفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاوف الجزائر من التواجد الفرنسي في مالي، وتعهد ببحث الملف مع الجزائر عبر الخبراء، خاصة أن الجزائر راعية لاتفاق الأمن والسلم في هذه الدولة الجارة.

تبادل الرئيس الفرنسي مع القادة في الجزائر وجهات النظر حول مسألة الحرب في شمال مالي، وبحث مسؤولون جزائريون مع نظرائهم في باريس خلال الشهرين الماضيين وجهة نظر الجزائر في التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي وفي ليبيا، وقال مصدرنا، إن ماكرون تعهد ببحث الموضوع عبر الخبراء مباشرة، بعد توليه مقاليد السلطة في باريس في حال انتخابه، في إشارة إلى الزيارة التي كان قام بها إلى الجزائر قبل الرئاسيات الفرنسية.

حسب المعلومات المتوفرة، فإن ماكرون ذكر لمسؤولين جزائريين، بأنه لا يوافق بشكل تام على السياسة التي انتهجها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في ليبيا، كما أنه لا يتفق مع بعض قرارات الرئيس الفرنسي المنتهية عهدته فرانسوا هولاند، إلا أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية في مالي وليبيا للحفاظ على أمن فرنسا بشكل لن يزيد من التورط فيهما، علما أن ماكرون الذي قام بزيارة إلى الجزائر قبل انتخابه رئيسا لفرنسا تعهد ببحث ملفات الأمن في شمال إفريقيا مع الجزائر ومع شركاء باريس في المنطقة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

تحادث الرئيس بوتفليقة نهاية جوان الماضي مع نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، وأعرب رئيسا الدولتين عن ارتياحهما للإجراءات المتفق عليها، من أجل تفعيل مشاريع التعاون والشراكة المشتركة تحسبا لزيارة الدولة التي سيقوم بها ماكرون للجزائر خلال الأسابيع المقبلة، وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن بوتفليقة وماكرون تبادلا وجهات النظر حول السبل والوسائل الكفيلة بالمساهمة في تسريع عملية تجسيد اتفاق الجزائر من أجل الحفاظ على السلم والمصالحة الوطنية في شمال مالي، الذي كلفت الجزائر بمتابعة تطبيقه بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين لمالي من بينهم فرنسا.

  م. ناصر

 

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