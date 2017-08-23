مصالح الأمن استدعت عددا من الكركريين للتحقيق

توقيف إمام مسجد دعا لاتباع الطائفة الكركرية بمستغانم

أوقفت مصالح الشؤون الدينية والأوقاف لولاية مستغانم، موسى بلغيث مؤذن وإمام مسجد ببلدية بن عبد المالك رمضان شرق الولاية، بعدما قام هذا الأخير بنشر مقطع فيديو مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى إتباع الطائفة الكركرية ويشيد بما تروج له هذه الطائفة.

انتهى اجتماع لجنة المجلس العلمي بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بتوقيف الإمام موسى بلغيث، المتحصل على شهادة ليسانس في العلوم الشرعية من جامعة وهران سنة 2010، ويشتغل مؤذنا بإحدى مساجد بلدية بن عبد المالك رمضان شرق مستغانم في إطار عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2014. وتأثر هذا الأخير صاحب الـ29 سنة بشيخ الطريقة الكركرية محمد فوزي الكركري إلى حد الانبهار والتقديس، وروج لها عن طريق نشر فيديو ألهب مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر طقوس غريبة أقيمت بضريح الولي الصالح سيدي لخضر بن خلوف (40 كلم شرق مستغانم). وتم نشر صور انتشرت كالنار في الهشيم بمدينة مستغانم وبمختلف مناطقها لرجال يحملون عصيا ويلبسون أثوابا بألوان كثيرة ومختلفة تشبه إلى حد كبير ملابس المهرجين، إلا أن هذا الفيديو وهذه الصور كانت تخفي وراءها طريقة صوفية جديدة بدأت بالانتشار في الجزائر، خصوصا في أربع مناطق، هي مستغانم وتلمسان وغرداية وبشار، وهي طريقة مغربية أثارت كثيرا من الجدل، هي الطريقة الصوفية الكركرية لشيخها الشاب محمد فوزي الكركري البالغ من العمر 43 سنة، الذي ينحدر من تمسمان بالمغرب، حيث تعتمد على الحضرة والخلوة والاسم الأعظم والسبحة والسر وما يسمى بالمرقعة وهو الثوب الذي يلبسه أتباع هذه الطريقة وهو مرقع قماشي من عدة ألوان، كما تعتمد هذه الطريقة على المشي، حيث يقطع أتباعها عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام، وهذا ما لاحظه مستعملو الطريق الوطني رقم 11 الساحلي بين مستغانم وتنس، حيث قطع هؤلاء الرجال المسافة بين سيدي لخضر ومستغانم وهي تزيد عن خمسين كيلومترا مشيا. وأوضحت مصادرنا أن هذه الطريقة استقرت بمدينة مستغانم، حيث تتعلق الزيارة الأخيرة لسيدي لخضر بمجموعة مكونة من 12 شخصا كلهم جزائريون، 9 من مستغانم وشخص من تلمسان وآخر من غرداية إضافة إلى شخص من بشار، كما لها مجموعات مشابهة بالولايات الثلاث المذكورة آنفا، كما أبرزت التحقيقات الأولية التي أجريت حول هذه الطريقة والمجموعة أنها طائفة صوفية سنية لا تختلف عن كثير من الطرق والطوائف الدينية المنتشرة في الجزائر والمغرب إلا في الثوب المثير للانتباه وبعض الأصوات والطقوس الغريبة التي تستعملها الطريقة أثناء الزيارات التي تقوم بها للأضرحة والمقامات. وأفادت مصادرنا أن مصالح الأمن استدعت عددا من الكركريين للتحقيق في هوياتهم. جدير بالذكر أن الطريقة الكركرية استطاعت في وقت قصير منذ سنة 2016 أن تنتشر في عدة ولايات، على غرار الجزائر العاصمة، بجاية، جيجل، غرداية وأدرار ومؤخرا ولايات الغرب على غرار مستغانم وتلمسان.