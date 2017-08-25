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بوتفليقة يتكفل بحج 100 معوز

  25 أوت 2017 - 12:04   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يتكفل بحج 100 معوز

تنقل فوج من الحجاج الجزائريين اللذين تكفل الرئيس بوتفليقة مساء الخميس إلى البقاع المقدسة، حيث أشرفت غنية الداليا، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مساء على توديعهم.
قالت الوزيرة أنّ عدد الحجاج من المواطنين والمسنين والمعوزين يبلغ 108 شخص منهم 81 رجلا و27 امرأة، مشيرة إلى أن عدد النساء من هذه الفئة سيرتفع مستقبلا.
وأضافت ذات المتحدثة، أن رئيس الجمهورية سن سنة حميدة، منذ سنوات وأعطى مثلا أعلى للتكفل بالأشخاص المعوزين الذين لم تسعفهم ظروف الحياة على القيام الحج، مشيرة إلى أن العملية مست جميع ولايات البلاد واستفاد منها مواطنون ينحدرون من أسر محرومة أو محدودة الدخل وكذا المقيمون بمراكز كبار السن على حد تعبيرها.
وأفادت غنية الداليا أن مصالح الوزارة رفقة السلطات المحلية بالولايات، عملت منذ أشهر على اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والطبية لتسهيل مهمة بعثة رئيس الجمهورية من حيث إعداد الملفات الإدارية وإصدار وثائق السفر وتقديم الإرشادات والنصائح الدينية المتعلقة بأداء فريضة الحج.
كما ستدوم إقامة حجاج هذا الوفد 31 يوما ويسهر على تأطيرهم ومرافقتهم فريق إداري وطبي، وسيستفيد هؤلاء الحجاج من معاش كامل يضمن لهم إقامة مريحة خلال كافة المناسك وفي جميع البقاع المقدسة، وكذا حقائب شخصية تحتوي على كل مستلزمات الحج.

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