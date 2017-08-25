ضبط أسلحة وكمية معتبرة من الذخيرة بتمنراست

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 24 اوت 2017 بتمنراست ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و كمية من الذخيرة، في حين دمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، أربعة مخابئ وخمس قنابل تقليدية الصنع بكل من تيزي وزو وتيبازة.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 14 مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن معدن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى 5 مهربين بجانت.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ13240 لترا، فيما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبسكرة.