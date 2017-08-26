المبعوث الأممي إلى ليبيا يحل بالجزائر اليوم

يقوم الممثل الخاص الجديد للأمين العام الأممي ورئيس بعثة الدعم الأممية إلى ليبيا غسان سلامة بزيارة عمل إلى الجزائر بدءا من هذا السبت في إطار مواصلة التشاور والاتصالات المنتظمة بين الجزائر وهذه البعثة حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر أن سلامة سيتحادث خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ومع شخصيات جزائرية سامية.

وستدور هذه المحادثات لاسيما حول الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها البلد والجهود المبذولة في إطار تطبيق الحل السياسي الذي بادرت به الأمم المتحدة والذي يهدف إلى الحفاظ على سيادتها وسلامتها الترابية ووحدتها وتلاحم شعبها.

كما سيتم التطرق إلى أهمية استعادة الأمم المتحدة لدورها الأساسي في قيادة النقاشات بين الأطراف الليبية.

و خلص البيان إلى أن جدول أعمال المناقشات سيشمل أيضا الاستحقاقات القادمة على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة التي يشهدها هذا البلد الشقيق والجار إلى جانب استتباب السلم والأمن والاستقرار.