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تسخير 3000دركي لتأمين العاصمة بمناسبة عيد الأضحى

  26 أوت 2017 - 15:11   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الحدث
تسخير 3000دركي لتأمين العاصمة بمناسبة عيد الأضحى

سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر مخططا أمنيا محكما من أجل تأمين مناسبة عيد الأضحى، حيث تم تسخير 3000دركي بالإضافة إلى تسخير كل الوسائل المادية والبشرية التي ستوزع عبر كافة الأماكن والمحاور الرئيسية الواقعة في نطاق اختصاصه الإقليمي.

 

ضاعفت ذات المجموعة بالمناسبة من نقاط التفتيش والمراقبة على طول المحاور الرئيسية بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة بهدف زرع الأمن والسكينة في أواسط المواطنين كما ستتخذ ذات المصالح جملة من التدابير الوقائية والردعية لمحاربة وكبح كافة أشكال التجارة غير المشروعة والعشوائية التي يستغلها التجار للربح السريع من خلال انشائهم لأسواق فوضوية لبيع المواشي التي غالبا ما تشوه المنظر الجمالي للأحياء والساحات العمومية كما سيتم تعزيز وتدعيم الدوريات والسدود بقوات إضافية عبر الطرق السريعة أو المحاور الرئيسية والثانوية بهدف ضمان سيولة مرورية مع التدخل الفوري لفك الاختناقات المرورية، وتحدث الرائد "بزيو عبد القادر " من مصلحة الإتصال بالقيادة العليا للدرك الوطني عن تقنية الرادار المتحرك المستغل من طرف فصائل أمن الطرقات السريعة على وجه الخصوص حيث تدخل هذه العملية في إطار المخطط الوطني لقيادة الدرك الوطني الذي يتوخي تكثيف التواجد الميداني عبر كل الطرقات لعناصر الدرك الوطني بغرض محاربة الإجرام المروري والتقليل من حدته خاصة في هذه الفترة الصيفية التي تعرف كثافة مرورية كبيرة، والمتزامنة مع حلول عيد الأضحى  وقرب انتهاء موسم العطل والدخول الاجتماعي حيث تتضاعف  الكثافة والحركة المرورية عبر كل الطرقات وما يترتب عنها من مخاطر الحوادث  الأليمة

منيرة ابتسام طوبالي

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