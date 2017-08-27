طلائع الحريات يعلن مشاركته المحليات المقبلة

أعلن حزب طلائع الحريات مساء السبت عن قراره بالمشاركة في الانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) المقررة ل23 نوفمبر المقبل حسب ما علم لدى الحزب.

و تم الإعلان عن هذا القرار بمناسبة الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب. و ستكون الانتخابات المحلية المقبلة أول استحقاق يشارك فيها طلائع الحريات منذ اعتماده في سبتمبر 2015.

و في تصريح لواج أفاد المكلف بالإعلام و الاتصال على مستوى الحزب فيصل حيرد بان عدد المصوتين لصالح المشاركة في المحليات المقبلة قد بلغ 134 عضو فيما بلغ عدد المصوتين بلا 109 و عدد الممتنعين عن التصويت 2 .

و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 لإجراء الانتخابات المحلية التي تأتي في "ظل ضمانات جديدة تخص شفافية و نزاهة الاقتراع وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فبراير 2016 و التعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي".

فبمقتضى القانون، يتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبي الولائية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة، حيث توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة.

و في حالة عدم حصول أي قائمة مترشحين على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.

و يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية و الولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها و عددا من المستخلفين لا يقل عن 30% من المقاعد المطلوب شغلها.

كما يجب أن يستوفي المترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية الشروط المنصوص عليها في القانون و أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

و يعتبر ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا بالترشح. يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو اذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة.

و يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح جميع المعلومات اللازمة لا سيما مهنة المترشح و مستواه التعليمي و تسمية الحزب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي و عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار و الدائرة الانتخابية المعنية و كذا البرنامج الانتخابي الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.

و يتعين تقديم التصريحات بالترشح قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع و لا يجوز بعد إيداعها القيام بأي إضافة و إلغاء أو تغيير للترتيب ما عدا في حالة وفاة أو حصول مانع شرعي.

و في هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الأربعين (40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع. و إذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.