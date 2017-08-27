حجز أسلحة وقنابل تقليدية في برج باجي مختار وعين الدفلى

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 أوت 2017 ببرج باجي مختار، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، ثلاث قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان مروج مخدرات ضبطت لديه كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ 45,5 كيلوغرام، وأوقفوا أيضا مهربين وحجزوا 5792 وحدة من مختلف المشروبات بكل من سيدي بلعباس وتيارت، في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، ثلاث دراجات نارية ومعدات تنقيب عن الذهب.

وبالغزوات، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وورقلة والنعامة.