24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن 24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية، ودعت ذات الهيئة الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية والولائية، إلى سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح وإيداعها على مستوى المصالح الولائية المختصة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنّ الوثائق المعنية في شكل ملفات تتمثل في التصريح بالترشح وإستمارة المعلومات الشخصية، وإستمارة إكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار، وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

وأوضح ذات البلاغ أنّ تسليم هذه الوثائق يكون بناءً على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين، ويجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.

ويلحق بملف الترشح شهادة موقعة من طرف مسؤول الحزب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو موقعة من طرف مسؤولي الأحزاب في حال تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية عدة أحزاب سياسية في شكل تحالف.

ويتم إيداع قوائم الترشيحات على مستوى المصالح المختصة في الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك، من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل إستلام.

وتنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح، ضرورة تسليم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف عصرا، ما عدا يوم الجمعة، وتنتهي آجل إيداع ملفات الترشح 60 يوما كاملة قبل تاريخ الإقتراع أي منتصف ليلة الأحد 24 سبتمبر القادم.