24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية

شريط الاخبار
توزيع 15 ألف سكن من صيغتي عدل وبأل بي بي خلال أسبوع قايد صالح: الجيش سيبقى ملتزما بمهامه الدستورية أوبك ترسل إعذارات للدول المخالفة لقرار خفض الإنتاج بولنوار لا يستبعد اللجوء إلى استيراد الأدوات المدرسية جمعية التجار والحرفيين تطالب البلديات بنشر قوائم المداومة قبل أيام العيد الحكومة تأمر الولاة بالتدقيق في حصيلة الأميار قبل مغادرتهم الحكومة تستأنف استيراد الأبقار لتطوير شعبتي اللحوم والحليب الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح توقيف إمام مسجد دعا لاتباع الطائفة الكركرية بمستغانم الجزائر بحثت مع ماكرون الوجود العسكري في شمال مالي اجبار الأندية على تسوية وضعيتها المالية قبل 15 ديسمبر وزارة التعليم العالي تشرع في دراسة طلبات الإيواء اليوم وزارة الصحة تفتح الحوار مع نقابات القطاع مواقع البعثة بمنى وعرفات على خرائط غوغل مابس دعوة إلى تنفيذ مذكرة الجزائر حول منع دفع الفدية في عمليات الاختطاف ولد عباس يترأس لجان الترشيحات للولايات التي شهدت انشقاقات رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يحل بالجزائر بعد غد بلعياط يدعو أعضاء اللجنة المركزية إلى الانتفاضة الأنظار تتجه صوب اجتماع اليوم لوضع خارطة الاقتصاد الوطني زبدي يدعو إلى تجميع جلود الأضاحي للاستفادة منها وزارة الصحة تعلن تدعيم المناوبات الطبية يومي العيد جزائريون يدخلون في الطائفة الكركرية أفواجا أفواجا أرضية ملعب 5 جويلية صداع الكرة الجزائرية الحكومة توسع عدد نقاط البيع لكبح جشع السماسرة وكسر أسعار الأضاحي وقفة تضامنية مع صحفيي لا تريبين تنديدا بقرار غلقها المفاجئ أويحيى في مهمة التوفيق بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية وقف كل إجراءات الحجز ضد المؤسسات المصغرة غير الناجحة تجنيد 2000 عون لمراقبة التجار يومي عيد الأضحى 2272 حريق غابات منذ الفاتح من جوان المنصرم يهود آسفي بالمغرب وراء انتشار الكركرية في الغرب الجزائري سائقو الأجرة يضربون احتجاجا على ضيق المحطة لا زيادات في أسعار الكتب المدرسية ومستحقات التلاميذ 6 ملايين مسافر عبر كافة المعابر الحدودية غلام الله يؤكد أن الطوائف خطر يزحف نحو الجزائر الجيش يدمر مخبأين للإرهاب ويوقف 25 بارون مخدرات أويحيى سيعرض مخطط عمل حكومته على البرلمان خلال الدخول الاجتماعي وزارة التعليم العالي تمدّد فترة التسجيلات الخاصة بالإيواء تاج يدعو مناضليه إلى إنجاح الانتخابات المحلية الجيش يسلّم 227 عربة مرسيدس وبرنامج لتسويقها للخواص قريبا المطالبة بالتحرك لوقف نشاط أتباع الكركرية بالجزائر
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. 24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية

24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية

  27 أوت 2017 - 12:35   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الحدث
24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن 24 سبتمبر آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات المحلية، ودعت ذات الهيئة الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية والولائية، إلى سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح وإيداعها على مستوى المصالح الولائية المختصة.

 وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنّ الوثائق المعنية في شكل ملفات تتمثل في التصريح بالترشح وإستمارة المعلومات الشخصية، وإستمارة إكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار، وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
وأوضح ذات البلاغ أنّ تسليم هذه الوثائق يكون بناءً على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين، ويجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
ويلحق بملف الترشح شهادة موقعة من طرف مسؤول الحزب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو موقعة من طرف مسؤولي الأحزاب في حال تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية عدة أحزاب سياسية في شكل تحالف.
ويتم إيداع قوائم الترشيحات على مستوى المصالح المختصة في الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك، من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل إستلام.
وتنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح، ضرورة تسليم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف عصرا، ما عدا يوم الجمعة، وتنتهي آجل إيداع ملفات الترشح 60 يوما كاملة قبل تاريخ الإقتراع أي منتصف ليلة الأحد 24 سبتمبر القادم.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات