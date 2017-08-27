بعثة الحج الجزائرية تشكو بعد المخيمات وضيقها

قال رئيس مركز مكة المكرمة زهير بوذراع إن "الملاحظة الأولى في عرفات سجلنا فيها بُعد المخيمات الجزائرية عن الصعيد خلافا للسنوات الماضية وهي نقطة سلبية، إذ تتطلب خطة محكمة حتى لا يتيه حجاجنا خاصة الذين يبيتون في منى."

و أضاف رئيس مركز مكة المكرمة في تصريح للاذاعة أن" النقطة الإيجابية وجود مواقف الحافلات بجانب مخيمات الحجاج الجزائريين ، و هذا يسهل التنقل من عرفات إلى منى دون تيهان."

و أبرز المتحدث ذاته أن "الحجاج سيعانون هذه السنة في مشعر منى نتيجة الضيق الشديد حيث عادت كل الدول إلى حصتها السابقة، مشيرا إلى أن الجزائر لها زيادة تقدر بـ8 آلاف حاج ، و قد أعطيت لنا نفس المساحة، لذا ينتظرنا عمل كبير من تحديد للمخيمات و حراستها و تحديد الأفرشة و إرشاد الحجاج للتوجه إلى مخيماتهم و ذلك باعتماد الأسورة في المعصم و كذا الشارة."