مراقبون يتحدثون عن تداخل مهامها مع هيئات دستورية

أويحيى يلغي قرار إنشاء المفتشية العامة للمالية

نفذ الوزير الأول أحمد أويحيى، تغييرات عميقة في التسيير بإلغائه قرارات كان قد اتّخذها سابقه عبد المجيد تبون، مباشرة عقب تقلّده منصب الوزير الأول في 25 ماي الماضي، حيث ألغى أويحيى المرسوم التنفيذي المتضّمن إنشاء المفتشية العامة للمالية.

وقّع الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، قرار إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 17-205 المؤرّخ في 28 جويلية 2017، والمتضمّن إنشاء المفتّشية العامة لدى الوزير الأول والمحدد لمهامها وتنظيمها. واستحدث عبد المجيد تبّون المفتشية العامة للمالية مباشرة بعد توليه زمام تسيير الحكومة، وأعلن عن هذا القرار خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نوّاب البرلمان، كما تمّ تعيين القاضي عبد الكريم باشيري، على رأس هذه المفتّشية، وكان سيباشر مهامه مباشرة بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بتعيينه، قبيل التغيير الذي أحدثه رئيس الجمهورية على رأس الحكومة، وسبق للقاضي عبد الكريم باشيري أن شغل منصب قاضي بالمحكمة العليا وتم انتقاؤه من طرف عبد المجيد تبون، لأنه معروف بصرامته وتفانيه، وتخصصه في قضايا تخص الجرائم الاقتصادية، كما كان سيعمل رفقة طاقم من رجال قانون واقتصاد وخبراء في التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وقد يتكون بين 10 و20 عضوا بالمفتشية، وصدر القانون الناظم للمفتشية العامة للمالية، بعد أيام قليلة عن الإعلان عن استحداثها، والتي تتمثّل مهمتها في مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها. كانت المفتّشية تُشبه إلى حد كبير عمل الاستعلامات على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية، حيث يخوّل لها القانون تقييم أداء جميع المؤسسات والمسؤولين وتقدم تقريرها إلى الوزير الأوّل. وفقا لمراقبين، فإنّ قرار إلغائها الذي اتّخذه الوزير الأول أحمد أويحيى، يعود بالأساس إلى كون مهامها تتداخل مع مهام مجلس المحاسبة الذي يعمل تحت سلطة وزير المالية، وهما هيئتان دستوريتان، وكلا الهيئتين توكل لهما مراقبة تسيير المال العام وتصدران تقارير سنوية تسلّم إلى الحكومة، كما توجّهان تنبيهات إلى المؤسسات العمومية والوزارات التي يتمّ بها تسجيل تبديد أو ثغرات في تسيير المال العام.