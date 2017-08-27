إنتشال جثة طفل من داخل بركة مائية بأولاد فاضل بباتنة

تمكنت فرقة التدخل التابعة لوحدة الحماية المدنية لدائرة تيمقاد بولاية باتنة من انتشال جثة طفل (و.غ ) 6 سنوات من داخل بركة مائية يزيد عمقها عن سبعة أمتار، وذلك بالمكان المسمى عمران ببلدية أولاد فاضل شمال شرق ولاية باتنة، وحسب المعلومات الأولية فإن الضحية كان قد اختفى عن الأنظار، ما اضطر عائلته الاستنجاد بالحماية المدنية التي قامت على الفور بالبحث في البركة القريبة من المسكن العائلي للطفل المفقود، أين تم امتصاص المياه والبحث عن الضحية الذي وجد ميتا داخل البركة المذكورة، ليتم تحويل جثته مباشرة إلى مصلحة الحفظ بمستشفى باتنة الجامعي، فيما تحقق الجهات الأمنية في أسباب الحادثة التي تعد الحالة الثالثة في ظرف 15 يوما، بعد الأولى التي هلك فيها طفل ببلدية سفيان، والثانية أمس الأول بسقوط طفل آخر في بئر بحي بوعقال.

فتح الله.ب