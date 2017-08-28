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النيران تأتي على عشرة ألاف حزمة من التبن بمعسكر

  28 أوت 2017 - 13:55   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
النيران تأتي على عشرة ألاف حزمة من التبن بمعسكر

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر خلال موسم الصيف لهذه السنة، عدة تدخلات في شأن الحرائق التي تنشب في المستثمرات الفلاحية بفعل غياب الحس الوقائي لدى شريحة الفلاحين، مما تسبب في خسائر مادية معتبرة يتكبدها الفلاحون أنفسهم وكانت حصيلتها خلال الأسبوع الماضي تلف 10 ألاف ربطة تبن بمناطق مختلفة بتراب الولاية، ودعت مصالح الحماية المدنية في حملتها الإعلامية التحسيسية المتواصلة الفلاحين إلى تجنب أخطار حوادث الحرائق وحماية مستثمراتهم الفلاحية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الوقائية خاصة في محيط مكان تجميع ربطات التبن وإزالة الحشائش اليابسة التي تسهل اشتعال النيران ووصولها إلى منازل الفلاحين وممتلكاتهم، كل ذلك في ظل غياب ثقافة التأمين لدى هذه الشريحة على محاصيلهم الفلاحية وحتى على أرواحهم في حالات كثيرة مما يستبعد إمكانية تعويضهم عن الخسائر التي تخلفها الحرائق.

 

أحمد بن عطية

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