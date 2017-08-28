بعثته انتهكت سيادة الجزائر ورفضت تسليمه عبر القنوات الدبلوماسية

فرنسا تبتز الجزائر بتقرير الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات!

دربال: التقرير تجاوز العملية الانتخابية وخاض في الحقوق والحريات

اتهم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الاتحاد الأوروبي بكسر الأعراف الدبلوماسية وعدم احترام سيادة الدولة الجزائرية، إثر رفضه إرسال التقرير الخاص بالتشريعيات عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن التقرير تجاوز إطار الانتخابات وخاض في مسألة الحريات وحقوق الإنسان.

عاد دربال -متحدثا أمام أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الدورة الثانية لمجلسها- إلى تقرير الاتحاد الأوروبي الخاص بالتشريعيات، الذي كُتب عنه أنه سوداوي، فقال إن البعثة لم تحترم سيادة الدولة الجزائرية وقراراتها ولم تسلمها التقرير عبر القنوات الدبلوماسية، بل قامت بإرسال نسخه إلى صحف جزائرية خاصة، بخلاف الأمم المتحدة التي تعتبر المرجع في مراقبة الانتخابات وكذا منظمة التعاون الإسلامي، اللتين سلمتا تقريريهما إلى الجزائر بطريقة رسمية عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة.

وقال رئيس الهيئة إن تقرير الاتحاد الأوروبي لم يكن سوداويا وقد كان منهجيا، ثلثه ليس متعلقا بالانتخابات، بل تجاوز العملية نحو انتقادات موجهة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، رغم أن البعثة كانت مكونة من أربعة خبراء، اثنان منهم من جنسية فرنسية.

وأفاد دربال أن بعثة الأمم المتحدة قد أرسلت تقريرها بطرق دبلوماسية عبر المندوب الدائم للجزائر لدى هذه الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة الأممية تعتبر مرجعا في مراقبة انتخابات الدول، تحترم سيادة الدول وقراراتها وسلطاتها. وأوضح أن التقرير تضمن ثلاث توصيات تتعلق بضرورة دعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعدما اعتبرتها مبادرة متميزة تستحق التنويه والتشجيع وتتطلب مزيدا من الصلاحيات، وطالبت بتدعيم الرقابة الشعبية، من خلال إشراك المجتمع المدني في الرقابة، إضافة إلى ضرورة إعداد برامج تدفع الشباب والنساء للمشاركة في الانتخابات، فضلا عن مطالبة الأحزاب بعدم جعل المرأة في ذيل ترتيب القوائم. كما تحدث رئيس الهيئة أيضا عن تقرير منظمة التعاون الإسلامي الذي سُلّم للسلطات الجزائرية بطريقة رسمية، وتضمن التقرير ملاحظات بخصوص نسبة المشاركة الضعيفة رغم الظروف الهادئة التي أجريت فيها الانتخابات، كما سجل ملاحظة بخصوص توقيت إدخال الصناديق إلى المكاتب.

ودعا عبد الوهاب دربال، الأحزاب السياسية والإدارة والهيئة إلى التضامن من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في انتخابات نزيهة وشفافة، وهو المسار الذي اعتبره صعبا ويتطلب صبرا لتخليص الدولة من ذهنيات التعليمات والولاءات الظرفية التي تشكلت بحكم الظروف التاريخية التي أحاطت بالدولة الوطنية الناشئة، وهي سوابق قال إن معالجتها ينبغي أن تتم على عدة مستويات قانونية وسياسية وثقافية. وأكد رئيس الهيئة على أعضائها ضرورة الإسهام الجاد والفعال لإنجاح المحليات المقبلة، لأنها رهان ينبغي رفعه على ضوء الدور الذي تلعبه الجماعات المحلية، لتكريس نموذج اقتصادي وتنموي ينعكس إيجابا على حياة المواطن.