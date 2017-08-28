شريط الاخبار
فرنسا تبتز الجزائر بتقرير الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات! حظر استعمال عطر Relax المسبب للموت المفاجئ وزارة التعليم العالي تفرج عن معايير الانتقاء وسلم تنقيط مسابقات التوظيف بولنوار: غياب مخطط إنتاج وطني وراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية القضاء على إرهابي واسترجاع سلاحه بعين الدفلى مرموري يشدد على مشاركة الخواص في الدفع بقطاع السياحة أول صالون خاص بالمنتوجات والخدمات الجزائرية في باريس النواب يدشنون عملهم بمناقشة مخطط عمل حكومة أويحيى أكثر من 40 مليار سنتيم خسائر موجة الحرائق بجيجل جمعية التجار والحرفيين تطلق مبادرة جمع جلود الأضاحي استمرار التسجيلات بمراكز التكوين المهني إلى غاية 16 سبتمبر انهيار تاريخي للدينار مقابل الأورو في البنوك الرسمية أنتربول تشيد بالشرطة الجزائر وتصنفها ضمن أقوى 6 أجهزة عربيا خلية أزمة بوزارة الداخلية لرفع نسبة المشاركة في المحليات المقبلة الجزائر تشارك في الدورة الـ 67 للجنة الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة تمار يتعهد بفتح تحقيق حول السكنات الشاغرة بالعاصمة نسيب: لن نتسامح مع مقرصني المياه والعدالة بيننا بن غبريت تنهي مهام 4 مدراء تربية وتعيّن مفتشا عاما جديدا أمبيا تعتبر المحليات فرصة لإخراج البلديات من الضائقة المالية الأفافاس في جلسة مع والي بجاية لمناقشة مشاكل الولاية 33 مليون دينار خسائر شركة سونلغاز خلال شهرين بوعزقي يؤكد أن تقليص فاتورة الاستيراد مهمة كل القطاعات أويحيى يلغي قرار إنشاء المفتشية العامة للمالية ملف إصلاح البكالوريا على طاولة الحكومة ولا تغيير في الإجراءات هذه السنة تكديس الحجاج الجزائريين في مخيمات منى بسبب الضيق! قروض صندوق التضامن للبلديات توجّه للمشاريع المنتجة فقط أويحيى يلغي قرار تبون بإخضاع رخص الاستيراد والتصدير لموافقته نسيب: تزويد أم البواقي بالمياه انطلاقا من سد بني هارون شلل أغلب الموزعات الآلية يعرقل سحب أموال الزبائن مع اقتراب العيد التحاق الحجاج العالقين بمطار الجزائر بالسعودية اليوم هيئة مراقبة الانتخابات تعقد أول اجتماع لها اليوم المساعدون التربويون يعتصمون أمام الوزارة يوم 06 سبتمبر نقابة القابلات تندد بتواصل سجن الطاقم الطبي وتهدد بشلّ قطاع الصحة وزارة الصناعة تستلم ملفا جديدا لإنجاز مصنع لتركيب السيارات وزير الخارجية المغربي يخرج عن نطاق الأعراف الدبلوماسية مطالب بعقد الندوة الوطنية لإصلاح الخدمات الجامعية وزارة الداخلية تفتح آجال الترشح للمحليات إلى غاية 24 سبتمبر حنون تدعم حكومة أويحيى وتدعو إلى الحفاظ على السكينة بن فليس يخوض أول انتخابات لحزب طلائع الحريات الأرسيدي يعتبر أن فتح الحكومة للحوار مع الشركاء لن يحل كل المشاكل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. فرنسا تبتز الجزائر بتقرير الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات!

بعثته انتهكت سيادة الجزائر ورفضت تسليمه عبر القنوات الدبلوماسية

فرنسا تبتز الجزائر بتقرير الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات!

  28 أوت 2017 - 18:34   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الحدث
فرنسا تبتز الجزائر بتقرير الاتحاد الأوروبي حول التشريعيات!

دربال: التقرير تجاوز العملية الانتخابية وخاض في الحقوق والحريات

اتهم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الاتحاد الأوروبي بكسر الأعراف الدبلوماسية وعدم احترام سيادة الدولة الجزائرية، إثر رفضه إرسال التقرير الخاص بالتشريعيات عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن التقرير تجاوز إطار الانتخابات وخاض في مسألة الحريات وحقوق الإنسان.

 

عاد دربال -متحدثا أمام أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الدورة الثانية لمجلسها- إلى تقرير الاتحاد الأوروبي الخاص بالتشريعيات، الذي كُتب عنه أنه سوداوي، فقال إن البعثة لم تحترم سيادة الدولة الجزائرية وقراراتها ولم تسلمها التقرير عبر القنوات الدبلوماسية، بل قامت بإرسال نسخه إلى صحف جزائرية خاصة، بخلاف الأمم المتحدة التي تعتبر المرجع في مراقبة الانتخابات وكذا منظمة التعاون الإسلامي، اللتين سلمتا تقريريهما إلى الجزائر بطريقة رسمية عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة.

وقال رئيس الهيئة إن تقرير الاتحاد الأوروبي لم يكن سوداويا وقد كان منهجيا، ثلثه ليس متعلقا بالانتخابات، بل تجاوز العملية نحو انتقادات موجهة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، رغم أن البعثة كانت مكونة من أربعة خبراء، اثنان منهم من جنسية فرنسية.

وأفاد دربال أن بعثة الأمم المتحدة قد أرسلت تقريرها بطرق دبلوماسية عبر المندوب الدائم للجزائر لدى هذه الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة الأممية تعتبر مرجعا في مراقبة انتخابات الدول، تحترم سيادة الدول وقراراتها وسلطاتها. وأوضح أن التقرير تضمن ثلاث توصيات تتعلق بضرورة دعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعدما اعتبرتها مبادرة متميزة تستحق التنويه والتشجيع وتتطلب مزيدا من الصلاحيات، وطالبت بتدعيم الرقابة الشعبية، من خلال إشراك المجتمع المدني في الرقابة، إضافة إلى ضرورة إعداد برامج تدفع الشباب والنساء للمشاركة في الانتخابات، فضلا عن مطالبة الأحزاب بعدم جعل المرأة في ذيل ترتيب القوائم. كما تحدث رئيس الهيئة أيضا عن تقرير منظمة التعاون الإسلامي الذي سُلّم للسلطات الجزائرية بطريقة رسمية، وتضمن التقرير ملاحظات بخصوص نسبة المشاركة الضعيفة رغم الظروف الهادئة التي أجريت فيها الانتخابات، كما سجل ملاحظة بخصوص توقيت إدخال الصناديق إلى المكاتب.

ودعا عبد الوهاب دربال، الأحزاب السياسية والإدارة والهيئة إلى التضامن من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في انتخابات نزيهة وشفافة، وهو المسار الذي اعتبره صعبا ويتطلب صبرا لتخليص الدولة من ذهنيات التعليمات والولاءات الظرفية التي تشكلت بحكم الظروف التاريخية التي أحاطت بالدولة الوطنية الناشئة، وهي سوابق قال إن معالجتها ينبغي أن تتم على عدة مستويات قانونية وسياسية وثقافية. وأكد رئيس الهيئة على أعضائها ضرورة الإسهام الجاد والفعال لإنجاح المحليات المقبلة، لأنها رهان ينبغي رفعه على ضوء الدور الذي تلعبه الجماعات المحلية، لتكريس نموذج اقتصادي وتنموي ينعكس إيجابا على حياة المواطن.

 حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات