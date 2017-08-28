وزارة الدفاع تأمر أفرادها بتجنبه وحماية المستهلك تحذر

حظر استعمال عطر Relax المسبب للموت المفاجئ

نبهت وزارة الدفاع الوطني أفرادها لتجنب استعمال عطر رولكس Relax القاتل، بعد تداول معلومات حول اكتشاف عطر سام وقاتل في عدد من الدول العربية والإسلامية كمصر والسودان ولبنان والعراق والبحرين والكويت يستهدف المسلمين.

تشير لائحة عمل متعلقة بحضر استعمال عطر رولكس Relax نشرتها جمعية حماية المستهلك أمس، وتحمل توقيع المدير الجهوري لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، موجهة للتوزيع العام قصد الوقاية من العطر السالف ذكره، إلى تداول معلومات حول اكتشاف عطر سام وقاتل في عدد من الدول العربية والإسلامية كمصر والسودان والعراق ولبنان والبحرين والكويت يستهدف المسلمين، وتوضح المعلومات أنه بعد إجراء التحاليل الكيميائية للعطر حسب لائحة العمل الصادرة في منتصف الشهر الجاري، وإخضاع المستعملين لفحوصات طبية، تبين أن لهذا الأخير آثارا لا تظهر مباشرة بعد استعماله، بل لها مفعول متأخر يظهر بعد ثلاثة أو أربعة أيام من رشه على الجسد، حيث يتسبب في موت مفاجئ.

وقصد الوقاية من أي خطر على صحة الأفراد، يقول المصدر إنه يتطلب تحسيس الأفراد بضرورة عدم اقتناء هذا العطر، والتوقف المباشر عن استعماله من أي فرد يكون قد اقتناه مسبقا، بطريقة مبسطة وهادفة مع مراعاة عدم نشر الذعر بين الأفراد الذين يكونون قد استعملوا هذا العطر، من خلال التطرق فقط لمخاطر الموت دون التركيز على الموت المفاجئ.

من جانبه، قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي لـ المحور اليومي ، إن المعلومات المتداولة بخصوص خطورة استعمال عطر رولكس رسمية، مشيرا إلى إطلاق تحقيقات حول إن كان الأمر يتعلق بمنتج أصلي أو مقلد، وكذا معرفة الجهة أو الشركة التي تستورده وتسوقه بالجزائر.

ودعت المنظمة على حسابها الرسمي بـ فايسبوك كل المستهلكين إلى التوقف عن شراء عطر relax ، مشيرة إلى عدم تسجيل أية حال وفاة في الجزائر بسببه، وأضافت أن القرار احترازي يتعلق بدول عربية وإسلامية أخرى.