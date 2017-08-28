قوات الجيش تضيّق الخناق على بقايا الجماعات الإرهابية في الوسط

القضاء على إرهابي واسترجاع سلاحه بعين الدفلى

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في عملية تمشيط في بلدية الماين بولاية عين الدفلى، كما ضبطت مفرزة أخرى للجيش مسدسا آليا في البليدة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

عاشت بقايا التنظيمات الإرهابية بمنطقة القبائل خلال الشهر الأخير الجحيم بسبب التضييق الكبير عليها من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي من جهة، والحرائق التي أتت على العديد من الغابات التي يحتمون بها من جهة أخرى، مما دفعهم إلى محاولة الفرار نحو الجهة الغربية، على غرار غابات تيبازة وعين الدفلى أين تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابي وضبطت مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في عملية تمشيط في بلدية الماين بولاية عين الدفلى، كما ضبطت مفرزة أخرى للجيش مسدسا آليا في البليدة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام 13 مهربا وضبطت شاحنة و05 مركبات رباعية الدفع و4,07 أطنان من المواد الغذائية و6850 لتر من الوقود.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالقالة محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وتلمسان وورقلة.