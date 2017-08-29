سمسار ينصب على مواطن ويسلبه 106 ملايين بتلمسان

باشرت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين يوسف شمال تلمسان تحقيقات معمقة، في عملية نصب تعرض لها أحد المواطنين من بلدية السواحلية من قبل أحد السماسرة الذي سلبه مبلغ 106 ملايين سنتتيم مقابل بيعه سيارة وهمية.

وقائع القضية تعود الى قيام السمسار بعرض سيارة من نوع هونداي أكسنت على الزبون والذي وافق على شرائها بمبلغ 106 ملايين والذي منحه اياه نقدا وتحول معه الى بيت أخيه بعين يوسف، أين تم سلبه المنبلغ وتركه في المنزل ينتظر الى أن جاء صاحب البيت وبعد الاستفسار عن وجوده اخبره بالقضية ليكشف له ان شقيقه نصاب وقد فر بالمبلغ والسيارة التي ليست ملكا له، ليتم تقديم شكوى أمام مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

م بن ترار