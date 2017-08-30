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انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اليوم الأربعاء

  30 أوت 2017 - 11:30   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الحدث
انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اليوم الأربعاء

تنطلق هذا الأربعاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات البلدية والولائية المقبلة، و تمتد فترة المراجعة إلى غاية  ال 13 سبتمبرالداخل.
وتبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ  استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس ال23 نوفمبر 2017 من أجل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية كل المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية  سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم ال23 نوفمبر 2017 لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة  الانتخابية لبلدية إقامتهم وتقديم وثيقة تثبت هوية  المعني وأخرى تثبت الإقامة.
أما بالنسبة للمواطنين الذين غيروا مكان إقامتهم فعليهم التقرب من البلدية مقر الاقامة الجديد والتي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل.
ولاية أم البواقي إحدى الولايات التي ضبطت كافة الترتيبات الكفيلة بإنجاح العملية من خلال تسخيرها لكل  الامكانيات المادية و البشرية و تنصيب اللجان الادارية الانتخابية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية  تحت إشراف قضاة و في تصريح لاذاعة الجزائر من أم البواقي أوضح محمد بودراع مديرالتنظيم و الشؤون العامة بالولاية  أن اللجنة  المنصبة ستقدم في نهاية عملها حصيلة جديدة لعدد المسجلين و المشطوبين.
من جانب آخر  شرعت بلدية أم البواقي منذ مدة حسب عابد مرزوق مسؤول بمكتب الانتخابات بذات البلدية في نشر الملصقات الخاصة بموعد انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قصد إعلام المواطنين و تحسيسهم بأهمية الشطب و التسجيل.
هذا وتزامنا و انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تتواصل عملية سحب الاستمارات الخاصة بملف الترشح الى نهاية سبتمبر الداخل وسط ظروف تنظيمية محكمة .

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