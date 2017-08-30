تدمير خمسة مخابئ وثلاث قنابل تقليدية الصنع ببجاية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الثلاثاء ببجاية, من كشف وتدمير خمسة مخابئ وثلاث قنابل تقليدية الصنع, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء في بيان لها

وأوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 29 أوت 2017, خمسة مخابئ وثلاث قنابل تقليدية الصنع ببجاية (الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة, 12 مهربا وضبطت ثلاث مركبات رباعية الدفع و 2,83 طن من المواد الغذائية ومعدات للتنقيب عن الذهب".

وعلى صعيد آخر, "أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية, مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ 13938 وحدة من مختلف المشروبات, في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة (الناحية العسكرية الرابعة) 3804 وحدة أخرى من مختلف المشروبات".

وبتلمسان ومعسكر والنعامة (الناحية العسكرية الثانية) "أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".