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السلطات لا تعرف هذا الاسم لعدم اعتماده وتتعامل مع الأفراد المخالفين

هل تعاملت الجزائر مع الطائفة الأحمدية في السياق القانوني والأمني؟

  30 أوت 2017 - 20:02   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الحدث
هل تعاملت الجزائر مع الطائفة الأحمدية في السياق القانوني والأمني؟

عاد الحديث عما يسمى بالطائفة الأحمدية ونشاط أتباعها في الجزائر بعد توقيف زعيمها محمد فالي في عين الصفراء بولاية النعامة، في الوقت الذي انتقدت فيه منظمات غير حكومية هذه الخطوة، التي جاءت بعد أيام قليلة فقط عن تقرير لكتابة الدولة الأمريكية يتهم الجزائر بالتضييق على حرية ممارسة الأديان، في محاولة للضغط عليها.

 

ترى مصادرنا من وزارة الشؤون الدينية أن السلطات تعاملت مع ملف الطائفة الأحمدية في سياقه القانوني والأمني، وأشارت إلى أن أسباب توقيف أتباع هذه الجماعة كان بسبب مخالفتهم لقوانين الجمهورية وليس بسبب معتقداتهم أو أفكارهم، ويتعلق الأمر هنا بتورط أتباعها في جمع تبرعات دون رخصة والنشاط في جمعية غير معتمدة وإقامة شعيرة دينية في مكان غير مرخص، وهي نفس التجاوزات التي يعاقب عليها المسلم أيضا، حيث أحيل بعض الأئمة على القضاء بسبب جمع التبرعات دون ترخيص.

وفي ظل محاولة ممثلي الطائفة الأحمدية وبعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية الترويج لتضييق ممارس على الحريات الدينية في الجزائر، ذَكر مصادرنا أن الدستور الجديد تحدث عن حق ممارسة الشعائر الدينية بعد أن كان يضمن في السابق حرية المعتقد فقط، علما أن هذا الأمر كان سابقا منظما بمرسوم تنفيذي يتعلق بممارسة الشعائر الدينية، صادر في سنة 2006 فقط، وتنص المادة 36 من الدستور الجديد المتعلقة بالأديان على أنه  لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي ، وتضيف الفقرة الثانية الجديدة فيها أن  حرية ممارسة العبادات مضمونة في ظل احترام القانون .

وتؤكد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -حسبما أفادت به مصارنا- أن الذي يريد أن ينشط تحت عنوان غير إسلامي في الجزائر فعليه أن يحترم القوانين كما يحترمها المسلمون، باعتبار أن الموضوع يمس بالنظام العام.

وقد سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أن أوضح أنه أعلم ممثلي الأحمدية أنه مستعد للاستماع إليهم شرط الالتزام بقوانين الجمهورية، وأضاف أن قوانين الجمهورية لا تعرف اسم  جماعة أحمدية  لأنها ليست معتمدة، والسلطات تتعامل مع الأفراد الذين يخالفون القانون وفق القانون، معتبرا أن هذا الأمر هو روح الدستور الجزائري.

يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة نبّه في رسالة بعث بها للأسبوع الوطني الـ 17 للقرآن الكريم إلى أن هناك إرادة قوية لإلغاء الدولة الوطنية وتقسيمها إثنيا أو مذهبيا أو طائفيا أو عرقيا، مثلما وقع أو يقع في سوريا والعراق واليمن التي يراد لها أن تقسم إلى مجموعة دويلات.

محمد بن بريكة: لا وجود لطريقة تسمى  الأحمدية 

نفى البروفيسور والخبير الدولي في التصوف محمد بن بريك في اتصال بـ  المحور اليومي  وجود طريقة تسمى الأحمدية، موضحا أن هذه الأخيرة فرقة يطلق عليها تسمية  الأحمدية القاديانية ، وهي خارجة عن الدين، لأنها تعتقد أن هناك رسولا آخر بعد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، علما أن المجلس الإسلامي الأعلى استند لفتوى المرحوم العلامة أحمد حماني في سبعينات القرن الماضي التي تفيد بأن هذه الفئة ضالة وخارجة عن الملة والدين الإسلامي، وهي الفتوى التي عادت إليها وزارة الشؤون الدينية عادت إليها.

زين الدين زديغة

 

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