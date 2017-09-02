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الشعب الجزائري بكل أطيافه يتضامن مع ابن «تاهارت» الأَبِي

الشهيد الطيب عيساوي مفخرة الجزائريين وأفراد شرطتها أداة لوأدِ الدمويين

  02 سبتمبر 2017 - 18:51   قرئ 70 مرة   0 تعليق   الحدث
الشهيد الطيب عيساوي مفخرة الجزائريين وأفراد شرطتها أداة لوأدِ الدمويين

بات أفراد الشرطة الجزائرية عنوانا لتضحيات تتناقلها وكالات الأنباء ومضامين أخبار يتداولها الرأي العام، لتصبح مفخرة لكل الجزائريين على اختلاف توجهاتهم السياسية، بعد أن فضّل شرطي تيارت الطيب عيساوي التضحية بنفسه لإنقاذ أرواح جزائريين آخرين سواء من الشرطة أو من أبناء الشعب، وقبل ذلك بعدة سنوات ضحى عون شرطة في باتنة بنفسه وفضل أن ينفجر إلى جانب الانتحاري البائس، من أجل إنقاذ رمز من رموز الجزائر، ويتعلق الأمر بشخص رئيس الجمهورية حينما حاول الغلاة استهدافه في عملية إرهابية سنة 2008. 

هي تضحية قلما نسمع عنها في دول أخرى باستثناء تلك البطولات التي يقوم بها بعض أفراد الجالية المسلمة في أوروبا، مثل الشاب الجزائري الذي أنقذ حياة الرئيس نيكولا ساركوزي، وآخرون فضلوا تقديم أنفسهم فداء لإنقاذ حياة آخرين امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف التي تعتبر أن من أنقذ نفسا كمن أنقذ الناس جميعا، فشرطي تيارت ضرب أروع مثال للتضحية والفداء في سبيل وطنه، لما حاول الانتحاري اقتحام مديرية أمن ولاية تيارت وتفجير نفسه داخلها، مثلما فعلت جميلة بوحيرد لإنقاذ فدائيي جيش التحرير الوطني أو رجال آخرون فضلوا التضحية بأنفسهم لتمكين مجاهدي جيش التحرير من المرور بعيدا عن أعين عساكر الاحتلال الفرنسي، وليس غريبا عن شاب بولاية تيارت أن يكون رمزا من رموز الفداء والبطولة، كيف لا؟ ومن تاهارت انطلق جيش من المرابطين الجزائريين لطرد الهلاليين الذين عاثوا في القاهرة ومصر فسادا، وبها شيدوا جامع الأزهر وبنوا القاهرة تحت سلطة المؤمون. شرطي تيارت أصبح مفخرة لكل من يشكك في وطنية الجيل الجديد ويربط سلوك الشباب الجزائري بمناصري كرة القدم الذين لا يخرجون إلا خلال انتصار فريقهم الوطني، وشرطي تيارت ما هو إلا امتداد لتضحيات المئات من عناصر الشرطة الذين ضحوا بالنفس والنفيس لدحر آلة الإرهاب الأصولي وأنقذوا الجزائر من الوقوع بين براثم وأيدي دعاة التعصب الديني والمتطرفين، وسبقت كريمة بلحاج شرطية الحراش بطل تيارت وغيرهم من أفراد شرطة كانوا يصولون ويجولون شوارع المدن عندما كان يحاول الدمويون فرض حضر التجوال على الجزائريين، كما مكن العمل البطولي للشهيد الطيب عيساوي من منع تكرار سيناريو استهداف مقر المديرية العامة للأمن الوطني ومحافظة الشرطة بولاية الجزائرية في بداية التسعينيات وفي أوج جنون الإرهاب الدموي، وأحبط بطل الجزائر عرضا للتنظيم الإرهابي «داعش» في الجزائر وبَين لغِلمان البغدادي أن الجزائر أرض عصية عليهم ومن ذاق من إرهاب «الجيا» و»الميا» و»الآيياس»، وخطابات الكراهية لشبوطي والملياني لن يسمح بتكرار مرارتها لجيل جديد لا يفهم ولا يريد سوى أن يعيش حرا حاميا لوطنه ومدافعا عنه إلى آخر رمق من دمائه، ولجيل يسارع إلى الانضمام إلى صفوف جيشه ضمن مدارس لأشبال الأمة مهمتها حماية أمة وتاريخ شغل الورى وملأ الدنى.

 زين الدين زديغة 

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