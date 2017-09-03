لا زيادات في أسعار الكتب المدرسية هذا العام

أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الأحد أن أسعار الكتب المدرسية لسنة 2016 تبقى سارية المفعول للدخول المدرسية2017-2018 بدون أي زيادة

و أوضح الديوان في بيان له أن أسعار الكتب الجديدة للسنة الثالثة و الرابعة ابتدائي و السنة الثانية و الثالثة متوسط عرفت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ سعر كتب السنة الثالثة ابتدائي 1650دج بدلا من 1770 دج و كتب السنة الرابعة ابتدائي 2090 دج بدلا من 2350 دج أما كتب السنة الثانية متوسط فقد بلغ سعرها 1778.21 دج بدلا من 2015 دج و كتب السنة الثالثة متوسط 1808.43 دج بدلا من 2385 دج

و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أكدت مؤخرا أن العدد الإجمالي للكتب المدرسية التي ستوزع خلال الدخول المدرسي المقبل يبلغ 65 مليون كتابا،مشيرة إلى أن أقصى أجل لتوزيع الكتب على المؤسسات التربوية حدد ب 31 اوت الماضي

وأوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع أن أغلب الكتب متوفرة على مستوى الدواوين الجهوية للمطبوعات المدرسية ،أما البعض الأخر فيخضع حاليا للتقييم من طرف لجنة المراقبة و المراجعة تفاديا لتسجيل أخطاء في الكتاب المدرسي مثلما حصل السنة الماضية

من جهة أخرى أعلنت الوزيرة عن تنظيم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لمعرض الكتاب المدرسي في الفترة الممتدة ما بين ال5 و 12 سبتمبر المقبل عبر كامل التراب الوطني للسماح للأولياء باقتناء الكتب لأبنائهم على ان يكون الافتتاح الرسمي من العاصمة بديوان رياض الفتح