وفاة 26 شخصا في حوادث المرور خلال 72 ساعة فقط

توفي 26 شخصا وأصيب 43 آخرين في 22 حادث مروري خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية اليوم الأحد،

وأوضح بيان لذات الهيئة أن الـ 72 ساعة الأخيرة شهدت مقتل 26 شخصا وجرح 43 آخرين، في 22 حادثا مروريا خطيرا عبر الوطن، 16 منهم هلكوا ليلة العيد، في وقت قام أعوان الحماية المدنية بـ 5600 تدخل، كما سجلت مصالح الحماية المدنية تسعة حرائق في المحيط الحضري تسبب في إصابة سيدتين من الجزائر العاصمة بحروق من الدرجة الثانية وتسجيل سبعة إصابات خفيفة جرى التكفل بها.