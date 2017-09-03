حسب سفير الكيان بفرنسا

الجزائر تقاوم بقوة لمنع إسرائيل من دخول الاتحاد الإفريقي

قال سفير إسرائيل لدى فرنسا أليزا بن نون إن الجزائر تقاوم بشكل قوي توسع الكيان الصهيوني في القارة الإفريقية، و تلعب دورا سلبيا اتجاه محاولة الكيان الصهيوني الحصول على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي.

قال السفير الإسرائيلي في حوار نشرته جريدة لوموند إن إسرائيل تحاول استعادة صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، ولكن هناك دول إفريقية متأثرة بدول عربية أو دول أخرى لا تحبذ إسرائيل، فالجزائر على سبيل المثال تلعب دورا سلبيا،

جنوب إفريقيا رغم علاقاتنا الدبلوماسية، تنتهجان سياسة حاسمة جدا تجاه إسرائيل، كما أن إيران التي تلعب دورا في إفريقيا تنشر سياستها ضد إسرائيل في القارة ، وبشأن القمة الإسرائيلية الإفريقية التي ستنعقد شهر أكتوبر المقبل بالطوغو، أكد سفير الكيان بفرنسا على أنها إشارة إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والقارة الإفريقية، مؤكدا عزم سلطات الكيان التوسع في القارة الإفريقية، عن طريق الاستثمار وخلق علاقات مع عدد من الدول الإفريقية، وتسعى سلطات الكيان الصهيوني إلى الحصول على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي، معتبرا أنه يمثل أهمية كبيرة جدا ، مشيدا بجهود تبذل في هذا الإطار، وأضاف نتنياهو أنه سمع تصريحات واضحة ومهمة جدا من الرئيس الكيني، قال فيها إنه وزعماء أفارقة آخرين سيعملون على إعادة إسرائيل إلى مكانة مراقب بالاتحاد الإفريقي.