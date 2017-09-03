الشرطة حاصرت منزل أسرته قبل أسبوع من العملية

انتحاري تيارت كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن

حاصرت قوات الشرطة قبل أسبوع من عملية استهداف مقر الأمن الولائي بولاية تيارت المنزل الذي تقيم فيه أسرة الانتحاري منفذ العملية، حسب معلومات توفرت لدى المحور اليومي الواقع أسفل حي سيدي خالد، إذ اتضح أنه كان مبحوثا عنه.

توضح عملية محاصرة قوات الشرطة بولاية تيارت للمنزل الذي تقيم فيه عائلة الانتحاري منفذ الاعتداء ضد مقر الأمن الولائي الذي توفي فيه شرطيان، قبل أسبوع من العملية، معرفة مصالح الأمن المسبقة بتحركاته، في انتظار الإعلان عن هويته، حيث ساعد العمل الاستعلاماتي مرة أخرى في تفادي تنفيذ عملية إرهابية كبيرة تحقق صدى إعلاميا مبحوثا عنه من طرف جماعات داعش المحاصرة في الجبال والمدن، وأعلنت مصالح الأمن حربا على شبكات تجنيد الجزائريين في صفوف الإرهاب، واستشعرت خطر مواقع التفاعل الاجتماعي في الزج بالجزائريين في صفوف داعش وأخواتها، حيث وضعت فرق مكافحة الجريمة الإلكترونية للشرطة صفحات فايسبوك وبتويتر المشبوهة تحت الرقابة ومقاهي الإنترنت تحت المجهر لإحباط أي عمليات تغرير بالشباب وغسل عقولهم ودفعهم إلى تنفيذ عمليات انتحارية، على غرار ما وقع في قسنطينة وتيارت مؤخرا، وفعلت في هذا الصدد عمليات البحث والتحري التي مكنت من إجهاض العديد من العمليات الإرهابية التي كان يراد من ورائها إثارة لغط إعلامي وفك الحصار عن أتباعها، وليس جديدا عن مصالح الأمن في الجزائر التعامل مع العمليات الإرهابية الفردية التي تهدف إلى تشتيت الانتباه وإحباط عزيمة أفراد الجيش وعناصر الشرطة والدرك ومصالح الأمن الأخرى، وهي التي تعاملت مع مئات العمليات خلال عشرية من الزمن واكتسب خبرة في التعامل معها، وتتحرك المصالح ذاتها في الميدان، حيث سارعت إلى تطويق بعض الأحياء الساخنة التي شهدت تجنيدا لشباب جزائري في مقتبل العمر ترك وراءه كل شيء وانساق وراء دعوات الجهاد المغالطة، لجمع أكبر قدر من المعلومات ورصد أي بوادر أو نية للالتحاق بالجماعات الإرهابية كأحياء الكاليتوس وحي الموز وبوزريعة وباب الوادي ومناطق أخرى في شرق وغرب العاصمة وولايات وسطى أخرى، على غرار بودواو في بومرداس، والعمل على إجهاض أي عمل يهدد النظام العام ومؤسسات الدولة في مهده.