المنصب ظل شاغرا منذ أشهر

تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا للجزائر بفرنسا

ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس بوتفليقة عيّن السفير الجديد للجزائري بفرنسا، بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ بداية عام 2017، ويتعلق الأمر بعبد القادر مسدوا، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بالنيابة خلفا لحسن رابحي.

يعد عبد القادر مسدوا الذي تم تعيينه لتمثيل الجزائر في أحد أهم مراكزها الدبلوماسية، مستشارا مقربا من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، حسبا نشره الموقع الإلكتروني كل شيء عن الجزائر ، وشغل الدبلوماسي ذاته منصب سفيرا للجزائر ببلغراد ولاغوس، وتشير المصادر ذاتها إلى أن تعليمات صدرت للمدير العام للبروتوكول بتقديم طلب للسلطات الفرنسية قصد الحصول على الموافقة، ويتطلب في الشخص الذي يتولى منصب سفير الجزائر بفرنسا الشاغر حاليا منذ إقالة عمار بن جمعة شهر ديسمبر الجاري، حنكة دبلوماسية كبيرة واطلاعا واسعا على العلاقات بين البلدين. يشار إلى أن السفير عمار بن جمعة أقيل بداية شهر ديسمبر الماضي، لارتكابه أخطاء مهنية مرتبطة بتنظيم المنتدى الإفريقي للاستثمار خلال الذي نظم خلال الشهر نفسه، حسب المعلومات التي تم تداولها آنذاك.