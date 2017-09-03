شريط الاخبار
ولد علي يدك آخر مسمار في نعش الرياضة الجزائرية أويحيى يجمّد عضوية بوشوارب في المكتب الوطني انتحاري تيارت كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن الجزائر تقاوم بقوة لمنع إسرائيل من دخول الاتحاد الإفريقي من أزمة العزوف الانتخابي إلى العزوف عن الترشح حاكم سردينيا يدق ناقوس الخطر ويطالب بوقف تدفق الحراقة الجزائريين تخصص التشغيل الآلي للمنازل لأول مرة بالتكوين المهني أزيد من 700 ألف أستاذ ومعلم يلتحقون اليوم بمناصب عملهم ولد علي قاد عملية التهديم والاختطاف للفاف والكرة الجزائرية تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا للجزائر بفرنسا انطلاق حملة جمع التوقيعات لوقف العدوان السعودي على اليمن من الجزائر مع ألكــــــاراز «لا شـــــان لا مونديـــــال» الرياضة الجزائرية تدخل صلب الأزمة وفد الخضر حل بقسنطينة، محرز التحق وزطشي غادر نحو العاصمة مطالب بالتحقيق في تعفن لحوم الأضاحي وكشف المتورطين المنظمون يتخوفون من قلة الإقبال وسيناريو مواجهة ليبيا سيتكرر عنتر يحيى يوجه رسالة للخضر بعد خيبة زامبيا زطشي يفتقد كاريزما الرئيس ونجوم الخضر أهانوه زطشي يتحدى الجزائريين ويؤكد تمسكه بألكاراز منتخب زامبيا يصل إلى قسنطينة ولاعبوه لا يتحدثون سوى عن الفوز العملية الإرهابية بتيارت تبيّن مدى ضعف وإحباط فلول الجماعات الإرهابية بن عربية يؤكد رغبته في تدريب الخضر مستقبلا اتفاق السلم والمصالحة في مالي مهدد بالانهيار! نقابة مستخدمي وزارة التجارة تدخل في إضراب مصالح الأمن تتوفر على بنك معطيات هام عن الإرهابيين الجزائريين فتح طلبات التحويلات للطلبة الجدد بداية من الغد الجزائر في المركز الـ 13 عربيا في ترتيب مبيعات السيارات خفض أسعار كتب الجيل الثاني بـ 500 دينار ولا تغيير في الكتب القديمة لاعبو المنتخب يتمردون على ألكاراز! الجزائر رحلت 1029 نيجري خلال الأسبوع الماضي احباط عملية ارهابية استهدفت مقر أمن ولاية تيارت هل تعاملت الجزائر مع الطائفة الأحمدية في السياق القانوني والأمني؟ هدفنا المونديال ونملك الإمكانات لتحقيق ذلك الميني وبالبونتاكور ممنوعان داخل الجامعات بداية من هذه السنة الحكومة أمام حتمية إجراءات ضريبية جديدة على المواطن 1900 تاجر بـ 10 ولايات بالجنوب معنيون بالمناوبة وزارة التجارة تؤكد عدم وجود عطر رولاكس في الأسوق المعاناة من آثار التجارب النووية الفرنسية ستستمر لعقود من الزمن نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة مصالح الشرطة تدعو إلى الحيطة والحذر للحد من حوادث المرور
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا للجزائر بفرنسا

المنصب ظل شاغرا منذ أشهر

تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا للجزائر بفرنسا

  03 سبتمبر 2017 - 19:58   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا للجزائر بفرنسا

ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس بوتفليقة عيّن السفير الجديد للجزائري بفرنسا، بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ بداية عام 2017، ويتعلق الأمر بعبد القادر مسدوا، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بالنيابة خلفا لحسن رابحي.

يعد عبد القادر مسدوا الذي تم تعيينه لتمثيل الجزائر في أحد أهم مراكزها الدبلوماسية، مستشارا مقربا من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، حسبا نشره الموقع الإلكتروني  كل شيء عن الجزائر ، وشغل الدبلوماسي ذاته منصب سفيرا للجزائر ببلغراد ولاغوس، وتشير المصادر ذاتها إلى أن تعليمات صدرت للمدير العام للبروتوكول بتقديم طلب للسلطات الفرنسية قصد الحصول على الموافقة، ويتطلب في الشخص الذي يتولى منصب سفير الجزائر بفرنسا الشاغر حاليا منذ إقالة عمار بن جمعة شهر ديسمبر الجاري، حنكة دبلوماسية كبيرة واطلاعا واسعا على العلاقات بين البلدين. يشار إلى أن السفير عمار بن جمعة  أقيل بداية شهر ديسمبر الماضي، لارتكابه أخطاء مهنية مرتبطة بتنظيم المنتدى الإفريقي للاستثمار خلال الذي نظم خلال الشهر نفسه، حسب المعلومات التي تم تداولها آنذاك.

م. ن

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات