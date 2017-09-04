عيسى يفند معاناة الحجاج الجزائريين في منى

فند وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم الاثنين، ما تم تداوله عن جحيم عاشه الحجاج الجزائريين في مخيمات منى بالبقاع المقدسة، ووصف في منشور له بصفحته على موقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك"، بعض الصور التي التقطت دون إذن أصحابها كما قال بـ "الكذب والبهتان"، واعتبر أن الحاج حر داخل المخيمات الخاصة للجزائريين وأن من حملوا افرشتهم وناموا بالممرات بقيت أماكنهم داخل الخيم فارغة، وعبر الوزير قائلا "اليوم التقط بعض ضعاف النفس صورا لحجاج جزائريين داخل مخيماتهم، وهم في حالة غفلة عن عدسات المصورين أو في حالة نوم وسبات عميق، وبعضهم تكشّف جزء من عورته، ثم قاموا بنشر هذه الصور في فضاءات التواصل الاجتماعي دون أخذ إذن من الحجاج".