بوحجة: المشككون في مؤسسات الدولة تتجاهل عمدا المنطق الدستوري

شريط الاخبار
ولد علي يدك آخر مسمار في نعش الرياضة الجزائرية أويحيى يجمّد عضوية بوشوارب في المكتب الوطني الرياضة الجزائرية تدخل صلب الأزمة انتحاري تيارت كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن من أزمة العزوف الانتخابي إلى العزوف عن الترشح حاكم سردينيا يدق ناقوس الخطر ويطالب بوقف تدفق الحراقة الجزائريين تخصص التشغيل الآلي للمنازل لأول مرة بالتكوين المهني أزيد من 700 ألف أستاذ ومعلم يلتحقون اليوم بمناصب عملهم الجزائر تقاوم بقوة لمنع إسرائيل من دخول الاتحاد الإفريقي تعيين عبد القادر مسدوا سفيرا للجزائر بفرنسا انطلاق حملة جمع التوقيعات لوقف العدوان السعودي على اليمن من الجزائر ولد علي قاد عملية التهديم والاختطاف للفاف والكرة الجزائرية وفد الخضر حل بقسنطينة، محرز التحق وزطشي غادر نحو العاصمة مطالب بالتحقيق في تعفن لحوم الأضاحي وكشف المتورطين الجزائر في المركز الـ 13 عربيا في ترتيب مبيعات السيارات المنظمون يتخوفون من قلة الإقبال وسيناريو مواجهة ليبيا سيتكرر عنتر يحيى يوجه رسالة للخضر بعد خيبة زامبيا زطشي يفتقد كاريزما الرئيس ونجوم الخضر أهانوه زطشي يتحدى الجزائريين ويؤكد تمسكه بألكاراز منتخب زامبيا يصل إلى قسنطينة ولاعبوه لا يتحدثون سوى عن الفوز العملية الإرهابية بتيارت تبيّن مدى ضعف وإحباط فلول الجماعات الإرهابية بن عربية يؤكد رغبته في تدريب الخضر مستقبلا اتفاق السلم والمصالحة في مالي مهدد بالانهيار! نقابة مستخدمي وزارة التجارة تدخل في إضراب مصالح الأمن تتوفر على بنك معطيات هام عن الإرهابيين الجزائريين فتح طلبات التحويلات للطلبة الجدد بداية من الغد خفض أسعار كتب الجيل الثاني بـ 500 دينار ولا تغيير في الكتب القديمة مع ألكــــــاراز «لا شـــــان لا مونديـــــال» لاعبو المنتخب يتمردون على ألكاراز! الجزائر رحلت 1029 نيجري خلال الأسبوع الماضي احباط عملية ارهابية استهدفت مقر أمن ولاية تيارت هل تعاملت الجزائر مع الطائفة الأحمدية في السياق القانوني والأمني؟ هدفنا المونديال ونملك الإمكانات لتحقيق ذلك الميني وبالبونتاكور ممنوعان داخل الجامعات بداية من هذه السنة الحكومة أمام حتمية إجراءات ضريبية جديدة على المواطن 1900 تاجر بـ 10 ولايات بالجنوب معنيون بالمناوبة وزارة التجارة تؤكد عدم وجود عطر رولاكس في الأسوق المعاناة من آثار التجارب النووية الفرنسية ستستمر لعقود من الزمن نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة مصالح الشرطة تدعو إلى الحيطة والحذر للحد من حوادث المرور
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بوحجة: المشككون في مؤسسات الدولة تتجاهل عمدا المنطق الدستوري

بوحجة: المشككون في مؤسسات الدولة تتجاهل عمدا المنطق الدستوري

  04 سبتمبر 2017 - 14:15   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الحدث
بوحجة: المشككون في مؤسسات الدولة تتجاهل عمدا المنطق الدستوري

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الأصوات التي تحاول التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري.
وقال بوحجة خلال افتتاح دورة البرلمان العادية 2017-2018 بمقر  المجلس الشعبي الوطني، إن الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري.
وأضاف أن الهدف الواضح لهذه الأصوات، هو إضعاف المؤسسات الدستورية  والعودة بالبلاد إلى الوراء، بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول.
  وفي  الإطارذاته  شدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على أن الجزائر ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة رئيس الجمهورية المجاهد عبد  العزيز بوتفليقة الذي يجسد وحدة الأمة ويسهر على تنفيذ برنامجه الطموح لتحقيق  ما يصبو إليه الشعب الجزائري من أمن واستقرار وتطور وإزدهار.
كما أكد بوحجة، أن رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب الجزائري  في انتخابات شفافة وديمقراطية وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس  الاستقرار، مشيرا إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية  وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور ويتعمق إلا في إطار احترام المؤسسات  الدستورية والانصياع لإرادة الشعب.
من جهة أخرى، أكد  بوحجة أن المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية  المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل، ستساهم في استقرار البلاد وفي تقدم  الديمقراطية.
وقال : "يتعين علينا جميعا، المساهمة في إحاطة هذا  الاستحقاق بالعناية المطلوبة لتحسيس المواطنات والمواطنين بأن المشاركة  الواسعة في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما كبيرا في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطنين في تنمية محلية مستدامة، مؤكدا  أن الانتخابات المحلية "تكتسي أهمية بالغة".
  وفي ذات الإطار، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، المواطنات والمواطنين أن  يقفوا صفا واحدا لخدمة الجزائر وتحصين أمنها وتأمين مكاسبها وكذا لتفويت  الفرصة على المتربصين باستقرار بلادنا.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات