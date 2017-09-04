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وفاة 14 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة

  04 سبتمبر 2017 - 14:20   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الحدث
وفاة 14 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة

أعلن زهير بوذراع رئيس مكتب شؤون الحجاج في مكة المكرمة، اليوم الإثنين، عن وفاة 14 حاجا جزائريا، بالتزامن مع خضوع 6 حجاج آخرين للعلاج في مستشفيي عرفة ومنى.
أكد بوذراع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية تسجيل بعض حالات التيهان التي لم تتجاوز 10 حالات، مؤكدا على أنّه لم يبق أي حاج غائب، وسيتم مباشرة إحصاء شامل بعد عودة جميع الحجاج من منى، وأشار بوذراع إلى تواجد حاجين جزائريين في مستشفى عرفة، و4 آخرين على مستوى مستشفى منى، حيث هناك من تماثل للشفاء.
وأوضح بوذراع أنه تم تسجيل هذه السنة إحتجاجات وإفتراشا أقل في صعيد منى، بالرغم من ارتفاع عدد الحجاج الجزائريين إلى 36 ألف حاج، مشيرا إلى تحكم البعثة في الوضع رغم الصعوبات الكبيرة في منى.
وتابع قائلا "سبق أن أشرنا إلى الحالة الصعبة جدا في منى، سواء في ضيقها وصعوبة التعامل معها، والمبيت فيها، وفي إعاشتها أيضا لأنّ السلطات السعودية تتحكم في المساحة وفي الدخول والخروج إلى المشاعر"، وأردف أنّ المساحة في منى ضيقة جدا وهي نفسها الممنوحة لحجاج الجزائر، رغم ارتفاع عددهم من 28 ألفا و800 العام الماضي إلى 36 ألفا هذه السنة، ومن هنا تنجم الصعوبات في منى.
وأكّد بوذراع، أنّ أعضاء البعثة كان عملهم متميزا، حيث قاسموا الحجاج كل انشغالاتهم ومشاقهم، مشيرا إلى أنّ المرشدين الدينيين، ساهموا في توجيه الحجاج لإيجاد الأماكن في منى للمبيت، وعودة آخرين إلى مكة للمبيت في فنادقهم متقاسمين معهم المشاق.

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